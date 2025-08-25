Уборка кукурузы на силос стартовала в Брестской области

Лидер по темпам сельхозработ – Брестская область, где жатва завершена на 98 % площадей, а урожайность превышает прошлогоднюю. Сегодня в регионе уже завершают и сев озимого рапса, приступают к озимым зерновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трех районах Брестчины принялись за уборку кукурузы на силос. Первыми аграрии проходят наиболее уязвимые для высыхания участки, отдача с которых превышает на четверть прошлогоднюю.

В самом южном хозяйстве Брестского района «Дубравушка-Агро» под царицу полей отвели 2 250 гектаров. Чуть больше четверти пойдет на зерно, остальное – на зеленую массу. Пока в полях задействован один комбайн, а в звене еще четыре водителя на отвозке. Каково работать в тандеме, от которого требуется предельная синхронность, знает механизатор Вадим Заблодский. Первый год за штурвалом кормоуборочной техники, а не машины.

Вадим Заблоцкий, механизатор сельхозпредприятия «Дубравушка-Агро»:

Понимаем друг друга с полуслова. Где-то показал, где-то с жестом. Скорость в зависимости от кукурузы. Если кукуруза меньше, можно скорость больше. Если кукуруза больше – скорость меньше.

Техника позволяет за смену собрать до тысячи тонн силоса. Впрочем, первые три дня занимаются пока только сложными участками. Майские заморозки ударили по низинам, а дефицит влаги пришелся на формирование початков. Но даже это не мешает получать от гектара 240-260 центнеров, что на четверть больше прошлого года.

Виталий Мышепуд, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Дубравушка-Агро»:

Отсутствие тепла и потом длительная влага, но все равно початку всего хватило. Он полностью озернен, до макушки. То есть сам по размеру он неплохой. Практически уже наступила готовая спелость уборки. Сроки уборки, влажность, качество зерна и чистота посевов – то, что характеризует уровень работы агрономической службы и позволяет оценить результат их усилий.