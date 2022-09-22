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«Беларусь бы превратилась в сплошное кровавое месиво». Почему в августе 2020 силовики были необходимы?

22 сентября 2022 18:19
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.  

«Беларусь бы превратилась в сплошное кровавое месиво». Почему в августе 2020 силовики были необходимы?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Они всегда критиковали наших силовиков в августе 2020 года. Да, больно, болит, поэтому и говорю. «Ах, насилие!» «Ах, гвалт!» Всех представителей: учителей, врачей, людей в рясах, фейковых и настоящих – на экскурсию в подвалы СБУ, в Донецк, в Луганск. Что такое гвалт, вы бы тогда узнали. Если не было бы жесткой реакции белорусских силовиков на этих ребят, которые сейчас пускают сопли на двери, на которой написано, привычное положение «Закрытая дверь», что было бы? Беларусь бы превратилась в сплошное кровавое месиво. Я думаю, что до всех сейчас это дошло, и до тех, кто шел за перемены. Вы хотели перемен – вот они. Смотрите, какие перемены. Восемь лет уже Донецк встречается с этими переменами. За что? За возможность разговаривать на языке их предков. Когда мне некоторые говорят: «Ах, белорусский язык!» Никто в Беларуси не забараняе размаўляць на роднай мове, но никогда белорусский язык не станет инструментом большой политики и карты. Кровавой карты, которой с 1990 года хотели разыгрывать якобы оппозиционеры, а в итоге коллаборанты и предатели нашей родины.  

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# Акции протеста # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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