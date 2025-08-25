Тищенко: Трамп звонил Лукашенко, чтобы понравиться Путину перед встречей

Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили военно-политическую обстановку.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Сейчас интересы Беларуси в том, чтобы создать относительно своей страны правильные ассоциации. Начнем с союзной Доктрины по безопасности. В чем возникает ситуация? Если нападут на Беларусь, подключится Россия. Если на Беларусь будем давить, кому не понравится? России, Китаю, Индии, глобальному Югу не понравится. Мы говорим про экономику, про политику Беларуси. Сразу что вспоминается? БРИКС, ШОС.
У меня иногда есть ощущение, что Трамп позвонил Александру Григорьевичу не только, чтобы что-то выяснить, а для того, чтобы понравиться Путину перед встречей. Это опять политика ассоциаций. Поэтому наша задача и наш интерес – создать выгодные для себя и полезные ассоциации именно для того, чтобы развиваться, строить контакты.
Трамп почему изменил тактику общения? Он как-то с Европой не очень, а вот Путин, Си Цзиньпин, собирается саммит, Лукашенко – я не зря поднимал тему персоналий, потому что Трамп именно таким способом выстраивает, скорее всего, новую систему сдержек и противовесов, потому что он показывает, кто будет решать, будет война или не будет война.
Александр Тищенко:
Я согласен с тем, что все европейские страны, с военной точки зрения, не являются персонами. Они винтики, шурупы, патроны, гильзы – что угодно. Все остальное – ерунда. Сила где? Америка, Россия, Китай. Нас сегодня отдельно от России не рассматривают, и поэтому мы зависим в этом плане – в вопросах безопасности и экономики в том числе – от того, с кем дружим.
Поэтому Президент хочет дружить и с Америкой, потому что такая зависимость, выстроенная на дружбе и взаимопонимании, – самая крепкая и самая верная. Чем больше мы будем иметь друзей, тем сильнее ассоциации и тем больше нам будет пользы.
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