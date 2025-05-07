Азарёнок: открыто проповедовать фашизм здесь не прокатит, а вот разоружить нас враги попробуют

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Наглый рыжий американец присваивает Победу себе. Вучича травят в Америке. Грязный террорист в потной зеленой майке угрожает лидерам свободного мира уже непосредственно смертью. Мрак сгущается. Черные знамена фашизма реют вовсю. Какой будет ответ? К трибуне выходит Александр Лукашенко. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Это была не сцена. Это был амвон. Алтарь. Штандарты «За мужнасць і стойкасць» – это хоругви. И Президент Беларуси говорит не только от себя. Его голосом говорят 27 миллионов погибших наших людей в той войне. Они в земле. Они не могут забить глиной грязные рты тех, кто сегодня поносит их, тех, кто их оскорбляет, тех, кому ненавистен их подвиг. Александр Лукашенко выступает от имени и голосом победителей. Тех, кто в штыки поднимался как один, тех, кто брал Берлин. Сегодня они в почтенном возрасте. Они не могут взять ППШ и винтовки – они уже все сделали. Эти сталинские воины, эта рать, эти витязи, они не могут вновь собраться и пойти на фашистские столицы. За них в атаку поднимается белорусский лидер, вождь славян. И он их голосом вопрошает у нынешнего поколения: а не забыли ли вы нас? Не устали ли помнить? Может, надоело уже? 80 лет прошло, чего уж там. И уже от имени нынешнего и будущего поколения Александр Лукашенко отвечает. «Нет, не хватит!» Лукашенко ответил тем, кто «советует» забыть о Великой Победе.

Григорий Азаренок:

Кто они, эти учителя жизни, эти наставники правильной скорби, что хотят уйти от памятников и могил? А я приведу цитаты. Дмитрий Назаров назвал торжество парадом бессилия и запретов и предложил не отмечать 9 Мая. По мнению актера, затраченные на праздник деньги можно было бы использовать для благоустройства домов ветеранов. Осуждал демонстрацию и военный марш на Параде Победы телеведущий Дмитрий Шепелев. Он сказал, что не понимает, для чего нужно показывать готовность к войне и призвал сделать День Победы днем напоминания об ужасах войны. Негативно высказался о Параде Победы рэпер Моргенштерн. По его мнению, гордиться просто нечем. Актер Алексей Панин также критиковал праздник 9 Мая. Он заявлял, что этот день – пафос и показуха. Телеведущая Татьяна Лазарева сообщила, что не поддерживает проведение Парада Победы и акции «Бессмертной полк» и призвала подписчиков отказаться от празднования 9 Мая. С похожим заявлением выступил и актер Максим Виторган. В соцсетях он отметил, что России нечего праздновать и предложил прекратить «шумные торжества и пляски с танчиками». По мнению артиста, 9 Мая нужно сделать днем тишины и днем скорби. Возмутился Парадом Победы и актер Павел Майков. Он высказал мнение, что в войне нет победителей, и призвал не бряцать оружием 9 Мая, не голосить песни и не тратить народные деньги. К мнению Майкова присоединился его коллега Михаил Ширвиндт. В своем Telegram-канале актер и телеведущий назвал 9 Мая «Днем памяти о трагических событиях, которые унесли миллионы жизней». Он также высказался о неуместности демонстрации патриотической символики военной техники на улицах страны в День Победы.

Григорий Азаренок:

Вот они – лицемеры, лжецы и подлецы. Они сами предали Победу, продали ее, забыли. Они сами носят в себе ген фашизма. Посмотрите, баба страдает по невинным мукам пленных немцев. Видите ли, плохо с ними наши предки обошлись. О, она бы, иуда блудливая, перед каждым на колени бы встала и ублажила старательно, с огоньком. В чем лукавство этих подходов, мол, надо тихо, помолчать, а уж тем более не праздновать, не давать залпов-салютов, не идти парадом, не поднимать наш алый кумач. Просто открыто проповедовать фашизм пока здесь не прокатит. А вот разоружить нас, размягчить, сделать тепло-хладными не красными, а розовыми – это можно попробовать. Но нет, мы будем радоваться, мы будем подбрасывать вверх детей, и наши воины пройдут по Минску. Гордые защитники, орлы наши, соколы восхитительные, проедут боевые машины, проедет то, что уничтожит Запад в мгновение ока, и об этом сказал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Более всех поражает Польша, освобождая которую, наша армия потеряла свыше полумиллиона бойцов. Они ведь не дожили до Победы считаные месяцы, дни. Полмиллиона! В ответ на воинственную риторику современных политиков с Запада скажу коротко, и вы должны это помнить и понимать, мы это покажем через несколько дней: нам есть чем нанести невосполнимый, неприемлемый урон любому потенциальному агрессору. Григорий Азаренок:

Отдельно о польских безумцах. Никакого раздела не будет. Вы нафиг никому не нужны. Об этом говорит история.

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:

В случае, если будет поставлен под вопрос сам факт существования Беларуси как независимого государства, то, не задумываясь, российское руководство примет решение о нанесении ядерного удара по Польше. И заметьте, никто за нее не вступится. Американцы точно не вступятся, и я думаю, что и французы с британцами тоже не будут рисковать существованием своих стран. Но подобного рода приготовления могут делать только круглые идиоты, которые ставят на кон жизни миллионов и миллионов поляков. Тогда уже делить нечего будет. Вот говорят, что Польша доиграется до очередного раздела. Да кому она нахрен нужна? Никто ее делить не будет. Может быть, немцы себе вернут свои там эти исконные немецкие земли в Померании, в Силезии или в Восточной Пруссии. А так никому. Что, нам нужна эта Варшава, Краков? Да не нужны они, пускай они подавятся. Будет просто нанесен ядерный удар. И там много-то не надо, на самом деле. Пару-тройку ракет – и привет родителям. Читайте также: Спицын: русские и белорусы – это одни из самых свободолюбивых народов Спицын: если Зеленский уйдет, то и все политические элиты Европы тоже должны будут уйти Спицын: кровь в Донбассе и в Украине – это прямое следствие исторических извращений