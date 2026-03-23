По итогам 2025-го в Беларуси объем импортозамещающей продукции достиг почти 30 млрд долларов

Создавать свое – лучшее и конкурентоспособное. По итогам 2025 года объем импортозамещающей продукции, произведенной в Беларуси, достиг почти 30 миллиардов долларов, причем треть этого объема обеспечил сектор малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импортозамещение в Беларуси – это не просто замещение зарубежных поставок, а создание собственного, лучшего и конкурентоспособного продукта. Поддержка таких инициатив остается безусловным приоритетом для Министерства экономики. Несмотря на то что резерв для дальнейшего развития еще велик, уже сегодня достигнутые результаты наглядно демонстрируют эффективность выбранного курса.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Более половины поставляется на экспорт. Так вот, в этих объемах малый бизнес занимает существенную долю. Рост за пятилетку более чем в 1,3 раза. Почти 4 миллиарда долларов США. И представительность регионов очень большая. Это не только Минск. И мы делаем большую ставку на то, чтобы действительно в малых городах малый бизнес развивал свои компетенции. В Минске подвели итоги конкурса «Импортозамещение» и назвали тех, кто внес наибольший вклад в достижение этих результатов. Жюри оценивало компании по двум номинациям: «Заказчик года» и «Производитель года». Среди победителей и лауреатов – предприятия из разных регионов Беларуси.