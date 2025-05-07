Проханов: Лукашенко – великий политик, чудесный человек и настоящий друг России

Григорий Азаренок, СТВ:

Во времена Ельцина, во времена газовых и информационных войн вы выходили в эфиры, стояли за Батьку, вы давали отпор этому олигархизму, который видел экономические какие-то интересы, стояли за Александра Григорьевича Лукашенко, вы лично с ним встречались. Расскажите, как вы его воспринимаете?

Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»:

Россия боготворит Беларусь. Сегодня она боготворит Беларусь. И все, что связано с Беларусью, в русском человеке вызывает какую-то радость, восхищение. Вот я вас увидел, и у меня тепло на душе. Смотрю на ваше лицо, слушаю вашу речь, ваши обороты. Я чувствую себя очень хорошо, как дома. И поэтому тогда, когда в России была тьма тьмущая, все безнадежно, русские люди, я в том числе, уезжали в Беларусь, чтобы просто не погибнуть духовно, чтобы надышаться, надышаться вот этими ромашками и васильками, которые Батька сохранил на своей земле. Я ездил в Беларусь, я видел в Беларуси сохранившийся вот этот вот драгоценный для русского сознания фрагмент нашего духа, наших ценностей, нашего языка, нашего стоицизма, нашего государства, потому что государство Беларусь вместе с Батькой демонстрировало вот этот замечательный централизм российский.

Я это видел, я это ценил. Но я ездил туда еще для того, чтобы попить винца хорошего белорусского, пойти с белорусскими друзьями куда-нибудь на рынок, чтобы они мне отрезали кусочек сальца вкусного, налили мне хреновухи рюмку. Мы там посидели, захмелели, опять поговорили, пообнимались, пожаловались, полабзали друг друга. Вот для этого я ездил в Беларусь. И до сих пор ее очень люблю.

А с Батькой, конечно, мы встречались в разные периоды, когда действительно на Батьку были направлены все орудия олигархизма этого. И Батька мне многие вещи очень откровенно говорил, я ему благодарен за откровенность. А ведь Батька – очень откровенный человек. Он за своим откровением очень часто маскирует вещи таинственные. И Батька – это существо непознанное. Появление его тоже загадочное. Вся история Советского Союза породила вот эту ужасную, сучью интеллигенцию во главе с Горбачевым, Ельциным, Яковлевым – все это племя предателей. Но она, эта советская история, породила Батьку. И Батька – порождение вот того глубинного советского начала, которое обещало нам чудо, которое обещало нам цветение. И нас сбили в полете, нас срезали в полете, а Батька не был ранен, он уцелел. И вот все, что делает он сейчас, все, что ему дано от Бога, какие он проходит испытания чудовищные, я это вижу, как ему трудно, как он блистательно выходит из всех этих затруднений, говорит о том, что мы имеем дело с великим политиком, с чудесным человеком, с большой умницей, с большим хитрецом и, конечно, с настоящим другом, другом России.