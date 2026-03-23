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Лукашенко: Беларусь готова к дальнейшему активному сотрудничеству с Пакистаном

23 марта 2026 05:59
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Беларусь готова к дальнейшему активному сотрудничеству с дружественным Пакистаном, подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении руководству этой страны с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно сегодня, 23 марта, отмечается дата становления Пакистана как независимого мусульманского государства.

Лукашенко: Беларусь готова к дальнейшему активному сотрудничеству с Пакистаном-2

«В Беларуси высоко ценят отношения с Пакистаном, основанные на принципах взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что при поддержке руководителей двух стран межгосударственные связи будут активизированы для эффективной реализации нашего экономического потенциала», – отметил глава государства.

Такие слова белорусский лидер адресовал Президенту Пакистана. Отдельно Александр Лукашенко обратился к премьер-министру страны, с которым встречался в Исламабаде в ноябре 2024 года и в Минске в апреле 2025-го. Глава нашего государства в поздравлении Шахбазу Шарифу высказал убеждение, что совместными усилиями достигнутые договоренности будут реализованы.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

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