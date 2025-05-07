Мини-парады в преддверии Великой Победы проходят для ветеранов по всей Беларуси

Мини-парады в преддверии Дня Великой Победы для ветеранов Великой Отечественной войны уже стали традицией. Это военные песни, море цветов и, конечно же, подарки в знак благодарности воинам-победителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Голубцова принимала поздравления от школьников, депутатов, представителей общественных организаций и городских властей с двойным праздником: Днем Победы и днем рождения, ей исполнилось 97 лет. Екатерина Гавриловна родом из деревни Рудашково Витебской области. Детство было трудным. В 1937 году отец был репрессирован и мать осталась одна с пятью детьми. К началу Великой Отечественной войны девочка успела окончить лишь четыре класса. Потом стало не до учебы, она стремилась быть полезной Родине. В 1944-м Екатерина Гавриловна стала добровольцем-разминировщиком в Дубровенском районе. После войны вышла замуж и воспитала четверых детей. Более 40 лет работала в сельском хозяйстве.

Екатерина Голубцова, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня Победа – это моя жизнь, радость. Мой дорогой мир! Вот что для меня Победа. Мы ждали чуть ли не 5 лет со слезами на глазах. Встречали своих. Обнимали, целовали, радовались. Не знали, от радости куда деться.

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны – неотъемлемая часть государственной политики нашей страны. 80 лет назад они шли по фронтовым дорогам, героически сражались за мирное небо, а затем восстанавливали страну из руин и трудились на благо Родины. Сегодня наш черед заботиться о благополучии поколения победителей.

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, председатель Могилёвского областного Совета депутатов:

Глава государства вчера очень четко сказал о том, что это надо. Потому что, если мы забудем, что сделали эти люди 80 лет тому назад для нас, для современного поколения, это вернется. Этого допустить мы не должны. И чем тише становится голос наших ветеранов в силу возраста, в силу их количества, тем громче должен становиться голос современных людей, современного поколения.

Военный оркестр, стихи, цветы и ценные подарки от министра обороны – именно так в Бресте чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Федор Митрофанович начал свой боевой путь в 17-й партизанской бригаде. Он участвовал в операциях по разрушению железнодорожных путей врага и выполнял разведывательные задачи в тылу противника.

Федор Депов, ветеран Великой Отечественной войны:

Этот праздник для меня дорог тем, что мы завоевали свободу для нашего народа. И принесли свободу народам мира в 1945 году. И это праздник, пока не умираем. А Петр Федорович Горбунов, недавно отметивший 97-й день рождения, встретил гостей у своего дома. Во время войны он работал в тылу, помогая снабжать армию продовольствием. После войны окончил авиационный техникум и работал на авиазаводе в Новосибирске. За свои заслуги награжден орденами и медалями СССР. Сейчас, на заслуженном отдыхе. Окружен заботой сына.