Спицын: если Зеленский уйдёт, то и все политические элиты Европы тоже должны будут уйти

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:

Нацистский душок не только правит в одной Германии. Он, по сути дела, проник в поры всех европейских стран. Они из себя до сих пор корчат там либералов, якобы сторонников свободного мира, прав человека. Ничего там давно этого нет. Там установлена тоталитарная профашистская диктатура. В той же Франции, Германии. Ну смотрите, как они расправляются со своими политическими конкурентами. О какой демократии идет речь? Та же Марин Ле Пен, ее, кстати, часто называли фашисткой. А сами какими методами они действуют против нее? Понимаете? В той же Румынии, той же Болгарии. Поэтому, кстати, они, в отличие от Трампа, и провоцируют продолжение войны. Вы ж поймите, дело в том, что они прекрасно понимают, что если Зеленский уйдет, то и все эти политические элиты Европы тоже должны будут уйти. Никто из них у власти не останется по определению. А им оно надо? Поэтому они разжигают пожар мировой войны. И плюс, кстати, у них здесь просто лютая ненависть к России как к таковой. Как это так? Нашлась страна, которая нам говорит «нет», которая свои какие-то национальные интересы отстаивает. Это чего там? И Беларусь такая же, вслед за Россией, тоже что-то там вякает, и пятое, и десятое. То есть они привыкли смотреть на другие народы как на тараканов, как на унтерменшей. Вот и продолжают это. Вот это наследие Гитлера. Оно имманентно присуще европейским народам.