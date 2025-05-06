Спицын: кровь в Донбассе и в Украине – это прямое следствие исторических извращений

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:

И вот только сейчас у нас происходит осознание того, что мы сами своими руками разрушали историческую правду о нашей стране. В гонке, кто из нас более антисоветчиком будет? Кто погуще плюнет в наше прошлое, вытрет ноги о прошлые поколения... И вот доплевались, что называется. Вот кровь в Донбассе и в Украине – это прямое следствие вот этих исторических извращений, за которыми последовала и та геополитическая катастрофа, о которой говорил Путин, да и не только Путин. Все здравые люди говорили о том, что развал Советского Союза, причем рукотворный развал Советского Союза – это действительно величайшая катастрофа, а русские являются до сих пор самым разделенным народом в мире. Но самое главное даже не в этом, а в том, что вот на этом лютом антисоветизме, на этом лютом антикоммунизме взрос фашизм, неонацизм. Потому что если бы этого не произошло, то никакого бы неофашизма и неонационализма не было бы, потому что коммунисты и тогда, и теперь являются единственной организованной силой, я вот это хочу особо подчеркнуть, единственной организованной силой, которая всегда бескомпромиссно поднималась на борьбу именно с фашизмом.