В Беларуси проходят комплексные учения с войсками Западного оперативного командования

Обстановка вокруг Беларуси остается напряженной. Польша и страны Балтии усиливают военную активность – наращивают численность войск, развивают инфраструктуру НАТО и расширяют возможности разведки. На этом фоне в Беларуси продолжается контроль состояния армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в войсках Западного оперативного командования проходят комплексные учения. Ход маневров на одном из полигонов проверен руководством Минобороны. Заслушаны доклады офицеров, как открытый разговор прошло, общение с военнообязанными. Офицерам запаса, которым присвоены очередные звания, вручены погоны.

Несмотря на завершение масштабной проверки, проведенной по распоряжению Президента, работа по оценке боеготовности войск не останавливается. Цель, поставленная Главнокомандующим, – объективно изучить состояние войск.

Сергей Смирнов, военнообязанный:

Достаточно приятно получить погоны от министра обороны, потому что такое не каждый может военнослужащий пройти. Пять лет я служил кадровым офицером, и за свою службу мне ни разу министр обороны не вручал личные погоны. Поэтому, да, приятно.

В еще одном районе учений подразделения занимают позиции, оборудуют оборонительные рубежи и отражают атаки диверсионных групп и беспилотников условного противника. Проверена работа командных пунктов механизированного батальона и зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, отвечающего за прикрытие воздушного пространства. Особое внимание – быту и условиям службы военнообязанных.

Учение – одна из ключевых фаз комплексной проверки. Оно носит исключительно оборонительный характер и строится на анализе современной военно-политической обстановки и тенденций развития вооруженной борьбы. Маневры проходят на полигонах Брестской и Минской областей, вдали от государственной границы. Отрабатывают планирование оборонительной операции, управление войсками и подготовку позиций с использованием местной промышленной и хозяйственной базы.