Спицын: русские и белорусы – это одни из самых свободолюбивых народов

Евгений Спицын, публицист, политолог, общественный деятель:

К сожалению, у нас народ очень доверчив. По своей психологии и по своему историческому опыту. Это не рабство. Вот говорят, что русский народ там рабский народ. Это ерунда абсолютнейшая. Русский народ, может быть, один, ну и белорусов туда же я включаю. Это один из самых свободолюбивых народов. Это доказывает вся наша история, в том числе и форма организации и социальной жизни в виде той же соседской территориальной общины, тех же органов советской власти или еще ранее вечевых структур, земских соборов... Это западные народы – тоталитарные. Они там живут только по закону, который навязан сверху. Это Римско-католическая церковь, не соборная, а тоталитарная, во главе которой стоит единственный наместник Бога на земле, римский Папа. И вот этой идеологии Римско-католической церкви пронизаны все институты государственной власти. Они потом попытались это сметишировать идеями французских и прочих европейских просветителей XVIII века. И мы пели аллилуйя всем этим просветительским идеям естественного права, общественного договора... На самом деле эти идеи, которые были почерпнуты ими из произведений тех же древнегреческих философов, они же были демократией рабовладельцев.