В Дубровенском районе с военными и церковными почестями перезахоронили останки 17 красноармейцев

О тех, кто не вернулся с войны. Белорусы хранят память о солдатах, не доживших до Победы. В Дубровенском районе перезахоронили останки 17 красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они освобождали эту территорию от немецко-фашистских захватчиков. Имена героев установить не удалось, при них не было обнаружено медальонов. Из агрогородка Буда, где вечный покой в братской могиле обрели павшие воины, – наш корреспондент Марина Кишкурно.

Их имена неизвестны, но подвиг не забыт. В агрогородке Буда Дубровенского района перезахоронили останки 17 красноармейцев. Воины, павшие в боях за освобождение этих земель, обрели вечный покой в братской могиле.

Траурная церемония. Павшим героям отдали последние почести. Военные и церковные. Участники мероприятия – представители районной власти, общественных организаций, военнослужащие, учащаяся молодежь, а также поисковые отряды, которые и обнаружили останки воинов.

Дмитрий Болелов, председатель Витебского областного общественного объединения «Витебский рубеж»:

На нашей земле, особенно Дубровенский, Витебский, Лиозненский районы, фронт стоял 9 месяцев. Бесконечной чередой шли страшнейшие бои. Но на этом мы не остановимся. Всего лишь через пару дней, 12-го числа, у нас начинаются весенние полевые поисковые работы.

Благодарные потомки возложили цветы к братской могиле и мемориальным плитам. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся из боя. Таких среди дубровенцев 10 тысяч человек. Многие из них удостоены высоких правительственных наград. А четверым уроженцам района присвоено звание Героя Советского Союза.

Казалось бы, сегодня нет необходимости доказывать преступления фашистского режима против мира и человечности. Но вновь мы сталкиваемся с преднамеренным стиранием исторической памяти из сознания поколений. И пока белорусы продолжают вписывать новые имена в героическую летопись, в Европе правде объявили настоящую войну. В латвийском Огре ступени на входе в музей сделали из памятников советским воинам. А в Литве собираются эксгумировать тела 52 советских солдат. Идея принадлежит Шяуляйской мэрии. Ее представители возмущаются тем, что кладбище красноармейцев все еще в центре города.