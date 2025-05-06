«Нет, не хватит!» Лукашенко ответил тем, кто «советует» забыть о Великой Победе

Нам есть чем нанести невосполнимый урон любому потенциальному агрессору. Об этом 6 апреля заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое выступление во Дворце Республики глава государства начал с актуальной и даже наболевшей темы – как сегодня в соседних странах под видом «советов» и «рекомендаций» все громче звучат призывы забыть о Великой Победе. Восемь десятилетий отделяют нас от того страшного времени, когда мир оказался на грани уничтожения, а миллионы людей сражались за право жить, любить, растить детей и строить мирное будущее. Наша страна приняла на себя один из самых сокрушительных ударов неприятеля. Беларусь потеряла каждого третьего. Но даже в нечеловеческих условиях советский народ не сдался. Люди боролись, верили и победили. Но сегодня эту важную страницу истории на Западе пытаются переписать. Все чаще звучат агрессивные заявления западных политиков, которые пытаются запугать и диктовать свои условия. Но это напрасно. История уже показала: с нами нельзя говорить с позиции силы, это путь к поражению. Сегодня мы живем под мирным небом благодаря тем, кто отдал за него жизнь. И потому наш главный долг – не забывать. Передавать память. Беречь правду. И быть достойными великого подвига. Подробности у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларусь помнит, помнила и будет помнить. Иначе это будет уже не Беларусь или не столько Беларусь. В нашей стране День Победы отмечали даже до того времени, когда официальный статус ему был придан во время брежневской эпохи. Отмечали и в начале 90-х, когда многие страны, внешние силы и даже местные иуды пытались девальвировать ценность Победы и растоптать память об общем подвиге советского народа. Это был семейный праздник, потому что именно и только в Беларуси за одним столом можно было встретить подпольщика, узника концлагеря Озаричи, подрывника партизанского отряда Василия Коржа и фронтовика, водрузившего Победное знамя в мае 45-го в Берлине. Это история каждой нашей семьи, нашего общества и всей нашей страны. Например, 3-й Белорусский фронт. Я родился в том городе, который назван в честь погибшего первого командарма 3-го Белорусского фронта Черняховского. Во 2-м Белорусском фронте воевал мой дедушка, фронтовик, разведчик. А 1-й Белорусский фронт освобождал мою малую родину. Вот такая история нашей страны, нашей Беларуси, консолидирующая история Великой Победы. Торжественная атмосфера, теплые чувства, радостные эмоции. Беларусь. Весна. Победа. Зал Дворца Республики встречает Президента. И ждет проникновенную речь. О Победе, ее итогах и нашем вкладе. Первый задет самый болезненный вопрос для поколений былых времен и хайповый – для современной молодежи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Встает всегда вопрос (давайте не будем в этот святой день обманывать себя): может быть, не надо? 80 лет. Может, не надо? Зачем все это? Как некоторые красиво оттуда нам советуют, я уже сказал, очень красиво говорят: «Пусть они спокойно спят». Те почти 30 миллионов советских людей и других из Европы. 30 миллионов погибших китайцев, сражавшихся против японского милитаризма. 30 миллионов. А вообще уже называют цифру от 70 до 100 миллионов погибших во Второй мировой войне. 80 лет. Еще раз повторяю, может быть, хватит? Может быть, не надо? Зачем все это: мероприятия, торжественные собрания и неторжественные, парады, порой с риском (особенно это актуально сегодня для Москвы). Может, действительно пусть спят спокойно? Это скорее не выступление Первого лица государства, это разговор по душам Батьки с детьми Беларуси. Пафоса – достаточно. А оставили ли мы место в своих душах для понимания Победы?

Александр Лукашенко:

Будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению, мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то. Государственные служащие, которые организовывают эти мероприятия по разнарядке (это недопустимо, особенно если это касается детей и молодежи): надо вот столько – ну, выделим такое количество людей, пойдем сходим к памятнику. Не хочу даже называть всуе эти памятники. Делают не от души, не от сердца. Есть и такие среди нашего брата. Поэтому еще важнее и актуальнее вопрос: может быть, хватит? Нет, дорогие мои, не хватит! Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы не повторилось это больше. Читайте здесь. Кстати, на сегодняшнее торжественное собрание Александр Лукашенко надел тот же праздничный костюм, что и в Волгограде. В Минске Президент повторил фурор выступления перед союзной публикой.