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Азарёнок об украинской власти: «Путин предлагал денег на восстановление Донбасса, а вы кассетными бомбами по детям»

25 февраля 2022 19:47
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Специальная операция России завалена лавиной фейков, лжи и провокаций. И в это же время весь так называемый прогрессивный класс картинно заламывает руки и осуждает правительство нашего союзника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему Запад и его фанаты не замечали 8-летний геноцид на Донбассе – остается загадкой.

Внеплановая рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Азарёнок об украинской власти: «Путин предлагал денег на восстановление Донбасса, а вы кассетными бомбами по детям»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте.

Это фото называется «Горловская мадонна». Молодая девушка 23 лет. Она вышла гулять с 4-месячной девочкой на руках, а ваши защитники «гидности» долбанули по жилому кварталу – ей оторвало ноги. Она упала вместе с дочкой в лужу крови. Девочка умерла на ее глазах, она повторяла: «Кирочка, Кирочка, доченька». И потом умерла сама.

Где были ваши слезные посты? Где были ваши ужасающиеся твиты, где были слезы, стоны и плачь? Вы постили свои голые задницы, давились в очередях за валютой, а демократичный президент Порошенко орал в сторону Донецка: «Наши дети пойдут в вышиванках в школы, а ваши будут сидеть в холодных подвалах».

2015 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал. 2016 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал. 2017 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал.

Азарёнок об украинской власти: «Путин предлагал денег на восстановление Донбасса, а вы кассетными бомбами по детям»-4

Григорий Азаренок:
Беларусь – агрессор? Беларусь дала вам мир. В нашем Дворце Независимости ваш Порох испуганными, дрожащими руками подписал эти самые документы. Путин предлагал денег на восстановление Донбасса. А вы кассетными бомбами по детям.

Слышь, ты, осуждающий «российскую агрессию», ты что-нибудь слышал про детский пляж в Зугресе? Ваши воины Светы и бобра там разрывали детей кассетными бомбами. Где была твои великие страдания?

2018 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал. 2019 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал. 2020 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал.

Азарёнок об украинской власти: «Путин предлагал денег на восстановление Донбасса, а вы кассетными бомбами по детям»-7

Григорий Азаренок:
Перепугались вчера, западные гегемоны и гегемончики. Обделались. Что? Русские идут, да? Не удалось окружить и задушить? Санкциями трясете. Так вот как по мне, так лучше кору жрать, чем жить в вашем скудоумном миропорядке.

2021 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал. 2022 год. Запад кричит – Минские соглашения. Русские идут. Молча.

Вы сейчас объединились под одним общим хештегом «Мне стыдно быть русским». Жрать в три горла наворованное десятилетиями у униженного народа вам было всем не стыдно, а сейчас стыдно. А я говорю: я белорус, союзник русских. Какой восторг. Решай, Россия.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Владимир Путин # Петр Порошенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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