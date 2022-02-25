Азарёнок об украинской власти: «Путин предлагал денег на восстановление Донбасса, а вы кассетными бомбами по детям»

Специальная операция России завалена лавиной фейков, лжи и провокаций. И в это же время весь так называемый прогрессивный класс картинно заламывает руки и осуждает правительство нашего союзника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему Запад и его фанаты не замечали 8-летний геноцид на Донбассе – остается загадкой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте.

Это фото называется «Горловская мадонна». Молодая девушка 23 лет. Она вышла гулять с 4-месячной девочкой на руках, а ваши защитники «гидности» долбанули по жилому кварталу – ей оторвало ноги. Она упала вместе с дочкой в лужу крови. Девочка умерла на ее глазах, она повторяла: «Кирочка, Кирочка, доченька». И потом умерла сама.

Где были ваши слезные посты? Где были ваши ужасающиеся твиты, где были слезы, стоны и плачь? Вы постили свои голые задницы, давились в очередях за валютой, а демократичный президент Порошенко орал в сторону Донецка: «Наши дети пойдут в вышиванках в школы, а ваши будут сидеть в холодных подвалах».

2015 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал. 2016 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал. 2017 год. Россия говорила – Минские соглашения. Запад молчал.