Азарёнок: «Мы последние в этом мире, кто защищает нормальность»

Григорий Азаренок, СТВ: Молимся о даровании победы христолюбивым вождям и воинству нашему над супостатом. Вот это вот понятие христолюбивые вожди и воинство наше, но это возвращает нас к фундаментальному противостоянию добра и зла. И вот я тебе сегодня предлагаю проанализировать суть того, что сейчас происходит, суть этой борьбы. И здесь, мне кажется, поможет нам понятие библейское, апокалиптическое, катехон (удерживающий). Вот Беларусь и Россия сейчас, вот у нас для нашей страны Батька, мы сейчас оплот нормальности. И за эту нормальность, за наше существование в нормальности идет сейчас в том числе и вот эта война, вот эти боевые действия. И сказано, что не придет в мир Антихрист, пока есть удерживающий. Вот Лукашенко, Путин, наше социальное устройство, наше мировоззренческое устройство. Мы последние в этом мире, кто защищает нормальность, нормальное существование человека. Не конец истории, а ее продолжение. Не торжество глобализма и завершение, так сказать, всего человечества в постапокалиптическом, постглобальном мире. Не мир катастрофы, а мир жизни.

Петр Петровский, политолог:

Вот если мы говорим как раз о фундаментальном православии, я человек христианских и социалистических взглядов, и вот считаю, что, во-первых, выбор именно монастыря, место общежития, фактически коллективного хозяйства, но коллективного не только в материальном смысле, но и коллективное в смысле духовном, это глубоко символически. Потому что для нас очень важно именно то, что христианство, с одной стороны, учит, что до Христа нет ни Эллина, ни Иудея, нет ни царя, ни прохиндея, как говорится. То есть все в этом плане равны. Это очень эгалитарная идеология. Вот наше христианство – это православие, это общинное христианство. Это не латинское христианство, где очень жесткая иерархия там. Есть Папа, все подчиняются, все там слушают и прочее. Нет, это вот именно соборность, общинность – это один момент. Как в Беларуси говорят, громада и толока.

Второй момент: мы должны понимать задачу православия, в отличие от задачи католической церкви, протестантской церкви. И Афанасия Великого давайте процитируем. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. А что это означает? Что мы должны преображать и общественную природу, и человеческую природу, и мы, если говорим об удержании смыслов, удержании порядка, nomos, как это по-древнегречески звучит, то, конечно, здесь очень-очень важна наша вот эта миссия.

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