В Польше врачи по ошибке прооперировали женщину

Состояние польского здравоохранения оказалось на уровне, когда оно угрожает жизни людей. Если проблема недостатка финансирования для отрасли была очевидна, то квалификация врачей, вернее ее отсутствие, уже не скроешь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шокирующий случай в городе Радом. 43-летняя женщина обратилась в местную больницу с болью в животе. Врачи поставили угрожающий жизни диагноз и срочно отправили в Варшаву. Это при том, что в таком состоянии транспортировку она могла и не перенести. В столичной клинике пациентку успешно прооперировали, но, как выяснилось, абсолютно зря. Так как результаты анализов, на основании которых ее лечили, принадлежали совершенно другому человеку.

Сейчас женщина после помощи врачей вынуждена бороться за свою жизнь. Она не может полноценно двигаться, проходит реабилитацию и ждет повторную операцию. Однако ни один из, с позволения сказать, медиков, виновных в этой ошибке, до сих пор не наказан.