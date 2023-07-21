Почему современная культура теряет истинный смысл? Рассказала скрипачка

Григорий Азаренок, СТВ: Вы понимаете, что отрезали себя от международных конкурсов, от международной артистической тусовки, от западного мира, который мнит себя источником искусства. Когда вы сейчас это осознаете, есть хоть капля сожаления?

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов:

Нет. Абсолютно нет, потому что я поняла, насколько наш народ глубже и богаче духовно, стоит лишь снять этот морок, который наносился последние несколько десятилетий. Это отдельная тема – тема культуры. Мне кажется, самая проблема и причина многих бед в том, что мы забыли, что есть культура. А какое определение? Если мы заглянем в древность, в древний словарь, мы увидим два главных определения. Первое – это возделывание, то есть воздействие человека на природу. А второе – это образование, развитие. И приписывается образование души.

К сожалению, сейчас у молодежи культура ассоциируется в основном с развлечением. Я, например, с ужасом смотрю совершенно на фестиваль VK Fest, который, как мне кажется, просто направлен на полную деградацию подрастающего поколения, причем как и духовно, так и интеллектуально. И молодое сейчас поколение абсолютно не помнит даже недавних потрясающих наших эстрадных, например, исполнителей, которые недавно еще были очень популярны. Я уж не говорю про классических исполнителей, которых в советское время все знали: Шостакович, Прокофьев. Сейчас понятно, что у молодежи просто бесполезно даже спрашивать. Но чтобы снять этот морок – это очень долгий и безустанный труд. То, что они слушают, если это можно назвать музыкой, она расслабляет, она воздействует на внешние эмоции. Но можем ли мы сейчас себе позволить расслабляться?

Читайте также:

Мария Андреева: важно, чтобы для артиста считалось честью выступить на освобождённых территориях

Гайдукевич: «Польша давным-давно напала бы на Беларусь!»

У Америки одна ценность – деньги. Вот почему зерновая сделка это подтверждает