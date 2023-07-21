Андреева: мы едем на передовую не развлекать солдат, а прикоснуться к их внутреннему миру

Григорий Азаренок, СТВ: Зритель, который зритель в камуфляже, зритель в окопах, зритель, который вернулся на ротацию, например, представляю, мы общались, видели, мы понимаем, что он и уставший, и злой. Он исполняет воинский долг, стреляет, принимает на себя выстрелы. Вы видите, что они тянутся к вам, раскрываются для вас, что им это нужно?

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов:

Вы не представите это потрясающее ощущение. Для меня каждый раз ездить к бойцам – это большая радость и, кстати, большая ответственность, потому что бойцы, ну, как бы состояние, например, в госпитале, или состояние перед мобилизованными, или на передовой – это разные вещи. И к каждому ты готовишься морально, подбираешь определенный репертуар к каждому выступлению. Но вы не представляете, во-первых, многие из них первый раз вообще в жизни видят скрипку, слышат живую скрипку. Я хожу с футляром, ко мне подбегают, говорят: это что, винтовка? Когда они слышат, что это скрипка, для них это просто такой шок, сразу такие глаза. «Вы для нас сыграете на скрипке?»

Когда они слышат каждый день эти выстрелы, а тут для них звучание инструмента, который схож с человеческим голосом. Конечно, почему, собственно говоря, я продолжаю и в прошлом году начала заниматься? Потому что я увидела, насколько это действенно. Насколько это действует на солдат, на да и на мирных жителей Донбасса, которые тоже не слышат такой музыки в основном. И в своих проектах, в концертах я использую именно то искусство, которое воздействует на внутренние чувства. Кстати, продолжая линию, говорила про то, что такое культура, что это не развлечение. Ведь мы, музыканты, классические музыканты, поэты, которые ездят на передовую, на фронт, мы ведь едем не развлекать солдат. Мы едем, чтобы прикоснуться к их внутреннему миру, чтобы в их подсознании, возможно, открылись какие-то новые смыслы, возникли новые мысли, которые не возникают в другое время. Вот для чего. Это такой своеобразный диалог, но языком искусства.

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