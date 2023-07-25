Вузы Беларуси закончили принимать документы на бюджет. Сколько было желающих подать документы в последний день?
Новости Беларуси. Вузы Беларуси завершили прием документов на бюджетную форму обучения. И уже начали подводить итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний день желающих подать заявку было немало.
Одним из самых популярных у абитуриентов остается Белорусский государственный университет. Ведущий ВУЗ страны готовит специалистов самых разных профилей. В 2023 году появилось несколько новых специальностей: кибербезопасность и государственный аудит. Конкурс на некоторые из них превысил 10 человек на место. Всего на бюджет планируют принять свыше 2 000 студентов, но желающих почти вдвое больше. В топе у абитуриентов – международные отношения, экономический и юридический факультеты.
Я решил подать документы в последний момент, просто потому что мониторил сайты, смотрел, какие проходные баллы, интересовался проходными баллами. Очень переживал по поводу поступления, не знал, смогу ли я пройти. Поэтому я пришел подавать в самый последний день.
Сегодня я пришел, как и все абитуриенты, находящиеся здесь, узнать результаты на месте. Я думаю, я поступаю. По крайней мере, если смотреть на статистику, на мониторинг документов, которые нам предоставили, я поступаю.
Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Максимально мы работаем на то, чтобы ни абитуриенты, ни их родители не почувствовали больших негативных изменений и чтобы для них визуально все оставалось на том же уровне, по крайней мере, не хуже, чем в прошлом году.
В 2023 году начали действовать новые правила приема. Это существенно повлияло на ход кампании. Проходные баллы в целом возросли, изменились и предпочтения абитуриентов: первыми в БГУ завершили набор на факультеты естественно-научного профиля. Документы от тех, кто планирует поступить на платное обучение, ждут до 9 августа.