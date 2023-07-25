Вузы Беларуси закончили принимать документы на бюджет. Сколько было желающих подать документы в последний день?

Новости Беларуси. Вузы Беларуси завершили прием документов на бюджетную форму обучения. И уже начали подводить итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний день желающих подать заявку было немало.

Одним из самых популярных у абитуриентов остается Белорусский государственный университет. Ведущий ВУЗ страны готовит специалистов самых разных профилей. В 2023 году появилось несколько новых специальностей: кибербезопасность и государственный аудит. Конкурс на некоторые из них превысил 10 человек на место. Всего на бюджет планируют принять свыше 2 000 студентов, но желающих почти вдвое больше. В топе у абитуриентов – международные отношения, экономический и юридический факультеты.