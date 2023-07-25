Новости Беларуси. 170 лет мужества, смелости и самоотверженной борьбы. Юбилейную дату отмечает белорусская пожарная служба. С профессиональным праздником спасателей поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нет благороднее миссии, чем спасение жизней» – Лукашенко поздравил сотрудников МЧС.

Глава государства отметил, что многолетняя история пожарного ведомства Беларуси – время подвигов и самоотверженной борьбы с опасной стихией многих поколений пожарных – смелых и благородных людей. А также поблагодарил личный состав ведомства за высокий профессионализм, мужество и готовность в любой момент вступить в схватку с огнем.

Ольга Зыль, ведущий специалист финансово-экономического отдела Минского областного управления МЧС:

Для меня была большая честь слышать такие теплые и искренние слова в адрес нашего ведомства от лидера страны. Я теперь уверена, что с такой поддержкой в лице главы государства мы выполним любые поставленные задачи. И я очень горжусь, что являюсь маленькой частью такой большой и дружной семьи, как Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

В знаковый день в Минске более 100 сотрудников МЧС принесли присягу. Новобранцы уже прошли специальную подготовку и совсем скоро заступят на боевое дежурство. Подробности. Слова клятвы на верность белорусскому народу, своей любимой стране они произнесли в присутствии коллег, ветеранов службы и родственников.