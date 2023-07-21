Мария Андреева: важно, чтобы для артиста считалось честью выступить на освобождённых территориях

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов: Все произошло очень быстро в прошлом году, буквально за пару месяцев. Честно признаюсь, до этого я в основном выступала за границей и давала там концерты. Но я всегда очень любила свою страну. Помню, кстати, события 2014 года. Я была тогда еще совсем ребенком, и произошло как раз событие в Одессе. Я тогда находилась в Германии, давала концерт, и я подслушала разговор двух немцев, которые говорили про Донбасс. И меня тогда поразило, откуда такая ненависть к моей стране. Они говорили, что это все путинская пропаганда, что никакой там войны нет, что это все выдумано. Но тем не менее... В общем, все эти годы я выступала за границей, и я не могу сказать, что мне там не было приятно, что меня высоко ценит европейская аудитория. Напротив, я хочу сказать, что сейчас, как мне кажется, крайне важно менять эти ориентиры. Я вот, крутясь в сфере классической музыки, могу сказать, что если раньше для каждого музыканта считалось особой привилегией, достоинством, что его приглашают за границу, что он выступает везде, дает концерты, то сейчас, как мне кажется, крайне важно, чтобы для каждого артиста считалось честью выступить на освобожденных территориях. Выступить перед защитниками своей страны.

Мария Андреева:

И в прошлом году, возвращаясь к моей истории, конечно, на меня очень сильно повлияли поездки в Донбасс. Первая моя поездка была в Мариуполь, это был май 2022 года. Но после начала СВО вообще два месяца у меня было состояние довольно шоковое. Мне было даже физически просто плохо. Я очень глубоко погружалась в тему. Но мне было плохо от того, что я не могу никак повлиять на это, я не могу ничего сделать. И я искала возможность поддержать, выступить где-то перед бойцами, пообщаться с ними. И тут мне поступает звонок, говорят: а завтра поедешь в Мариуполь? Я бросаю все дела и еду.

Вы знаете, для меня как будто исполнилась мечта. Я сама себя не понимала, почему так, но тем не менее. И с тех пор, когда я поехала в Мариуполь, когда я пообщалась с этими людьми, потрясающими людьми, которые говорили, что мы ждали этого 8 лет, и мы безумно счастливы. Причем это такая картина, когда полностью разрушен город. То есть это как раз вот тогда события были. Только-только освободили «Азовсталь», еще бегали азовцы, и все было заминировано, абсолютно полностью разрушен город. И на фоне этого они говорят, как они счастливы, они улыбаются. И в глазах радость. И, конечно, эти слова, эти люди вдохнули в меня полную уверенность, что дальше я пойду по другому направлению, по другому пути. И с тех пор я стала заниматься этой темой, я стала ездить в Донбасс регулярно.

Потом из этого родилась идея помогать и материально, создался проект совместно с Народным фронтом, называется благотворительная акция «Все для победы». Прошло уже два масштабных концерта. Первый был 24 февраля в концертном зале Заря, назывался: «Если дорог тебе твой дом». И второй был недавно, 22 июня, – «Вещая правда победы». Это такие полуспектакли, в которых соединены все сферы классических искусств. И все артисты, это ведущие артисты, это и актеры, и поэты, и музыканты, и коллективы – все выступают абсолютно бесплатно, а сборы с билетов идут на закупку снаряжений для фронта. То есть такая масштабная культурная мобилизация.

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