Азарёнок: «Мы искореняем западных агентов, врагов России, и мы поможем это сделать вам. Впереди белорусизация России»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О скандале с «Комсомольской правдой» в Беларуси и судьбе тех, кто решил похайповать на трагедии убийства офицера КГБ, рассуждает Григорий Азаренок в своей рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ: С Дона выдача есть, если выдают на белорусский Днепр. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».

Он презирает Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева. Он участвовал в антибелорусском мятеже как пропагандист и агитатор. Этот мятеж организовывали здесь западные спецслужбы, о чем неоднократно говорили и Бортников, и Патрушев, и Шойгу. Он работал в русофобской, антибелорусской, антиславянской «Комсомольской правде в Беларуси».

Хороши свои, а? Красота же! И вы за них заступались. Не разобравшись, вы начали говорить о том, что мы здесь русских патриотов притесняем. Нет, мы искореняем западных агентов, врагов России, и мы поможем это сделать вам. Впереди белорусизация России.

Посмотрите же, что они писали про вас, уважаемые русские люди. Российские спецслужбы участвовали в пытках белорусов в августе 2020 года. В учреждениях ФСИН действуют зондер-команды, которые по заданию кураторов из ФСБ пытают и насилуют заключенных.

Вадим Гигин, руководитель белорусского общества «Знание»:

На протяжении многих лет «Комсомольская правда в Беларуси», как говорят, франшиза, чтобы отделить ее от основной «Комсомольской правды», вовсе не была никакой пророссийской газетой. Это был флагман, идеологический линкор антироссийской пропаганды. Именно на страницах этой газеты выходили материалы, в которых рассказывалось, что генералиссимус Суворов был завоеватель Беларуси. Именно на страницах этой газеты восхвалялись деятели польского восстания 1863 года. И утверждалось, что они белорусские национальные герои. Именно эта газета вместе с TUT.BY образовала единый идеологический холдинг, который двигал тему столетия БНР в 2018 году.

Это все делала «Комсомолка». И то, что они проявили себя таким образом, то есть стали бшбшниками, значительная часть этой редакции в августе 2018 года – никого не удивило. Но какова была реакция. Я в том числе участвовал в ряде переговоров формальных, неформальных. И с Владимиром Николаевичем. И много об этом говорили онлайн, офлайн. Никто не требовал стерильности от «Комсомолки». И уж тем более никто от нее не требовал сервильности. У нас есть еще одно средство массовой информации – это «Спутник». Там тоже была кризисная ситуация.

Я вам скажу, некоторые сотрудники в августе 2021 год и со «Спутника» перешли на «Радио.Свобода», между прочим. Когда произошел этот случай, всколыхнувший всю Беларусь – вы видели, как Беларусь прощалась с нашим героем, с офицером Комитета госбезопасности. Не только силовики. Люди сами еще ночью поехали ставить свечи, возлагать цветы. Это действительно было в значительной степени всенародное прощание. У нас появился новый герой. И любое общество в этой ситуации, будь то американское, будь то российское, будь то израильское или белорусское, будет реагировать подобным образом.

Но вернемся к Можейко. Он оскорбил память погибшего офицера КГБ. Оскорбил подло, грязно и мерзко. Такое не прощает ни одна спецслужба мира. Не верите, спросите у того, кто из офицера КГБ стал президентом России. Дмитрий Федосюк погиб за нас с вами. За Союзное государство. После подлого выстрела из ружья гражданина США. А после статейки в грязном издании на память о герое полилась зловонная грязь. Змагары унижали офицера, глумились, изгалялись. И в Киеве по этому поводу была скачка с факелами. Но мы пресекли это в корне.

«Продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в интернете». СК рассказал о задержаниях после гибели Дмитрия Федосюка, подробности здесь.

И каждый, кто испражнялся в интернетик, кто лил грязь на героя, каждый ответит. Каждый будет показан. Каждого вытащат из зловонного подполья. Нам дано предугадать, как ваше мерзкое слово отзовется. Мы, в отличие от либеральных змагарских грантососных газетенок, свое слово держим.

Но вернемся к, с позволения сказать, «Комсомолке». А знаете, кто еще выразил свою солидарность с этой редакцией? Вместе с русскими патриотами это сделал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс из Литвы. Этот персонаж курирует «Восточное партнерство» по Беларуси. Уж не оттуда ли грантики свои получала эта бульварная газетенка? Хороша компания для патриотов России, ничего не скажешь.

А кто первый сделал вброс о том, что персонажа якобы задержали в Москве? Не поверите, но вы сплясали под дудку сотрудника USAID, экстремиста и русофоба Антона Гадимовича Мотолько. Это была провокация против Союзного государства, и очень жаль, что кто-то на это повелся, не дождавшись официальных комментариев.