«Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи

Новости Беларуси. Какое будущее ждет легкую промышленность в стране и станет ли она конкурентноспособной? Где искать кадры и как продвигать инновационную продукцию? Ведущие руководители, топ-менеджеры и эксперты на одной площадке готовы обсудить проблемы и предложить самые амбициозные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейная 45-я международная выставка легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry открылась 6 октября в Минске.

Еще одной фишкой 45-й международной выставки стала презентация социального проекта обладательницы титула «Мисс Беларусь – 2021» Дарьи Гончаревич. Этот проект она представит на конкурсе «Мисс мира» в Пуэрто-Рико, его тема – защита животных.

На подиуме финалистки конкурса «Мисс Беларусь» в образах от одного из ведущих предприятий по пошиву женской одежды с четвероногими партнерами. «Луки» питомцев приюта для бездомных животных полностью повторяют образы девушек.

Мария Редько, финалистка конкурса «Мисс Беларусь»:

Я волновалась, что наши собачки будут нервничать, потому что громкая музыка, непривычная обстановка. Но они молодцы, как настоящие модели, отработали на высшем уровне.

Татьяна Иванова, финалистка конкурса «Мисс Беларусь»:

С таким чудом выходили, и очень надеюсь, что кто-нибудь его заметит – эти добрые, искренние глазки – и захочет взять его в свою семью.