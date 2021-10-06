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«Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи

06 октября 2021 17:33
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Новости Беларуси. Какое будущее ждет легкую промышленность в стране и станет ли она конкурентноспособной? Где искать кадры и как продвигать инновационную продукцию? Ведущие руководители, топ-менеджеры и эксперты на одной площадке готовы обсудить проблемы и предложить самые амбициозные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юбилейная 45-я международная выставка легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry открылась 6 октября в Минске.  

«Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи-1

Еще одной фишкой 45-й международной выставки стала презентация социального проекта обладательницы титула «Мисс Беларусь – 2021» Дарьи Гончаревич. Этот проект она представит на конкурсе «Мисс мира» в Пуэрто-Рико, его тема – защита животных.  

«Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи-4

На подиуме финалистки конкурса «Мисс Беларусь» в образах от одного из ведущих предприятий по пошиву женской одежды с четвероногими партнерами. «Луки» питомцев приюта для бездомных животных полностью повторяют образы девушек.  

«Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи-7

Мария Редько, финалистка конкурса «Мисс Беларусь»:  
Я волновалась, что наши собачки будут нервничать, потому что громкая музыка, непривычная обстановка. Но они молодцы, как настоящие модели, отработали на высшем уровне.  

«Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи-10

Татьяна Иванова, финалистка конкурса «Мисс Беларусь»:  
С таким чудом выходили, и очень надеюсь, что кто-нибудь его заметит – эти добрые, искренние глазки – и захочет взять его в свою семью.  

«Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи-13

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
В течение трех дней запланированы презентации коллекций всех участников выставки, в том числе и молодых дизайнеров. Но основной акцент сделан на деловую программу. Это контакты производителей, поставщиков и представителей ритейлов. В целях переговоров и заключения новых контрактов.  

# Выставки в Минске # общество # Вероника Кудринецкая # Мария Редько # Татьяна Иванова # Дарья Гончаревич # Фотофакт

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