«Продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в интернете». СК рассказал о задержаниях после гибели Дмитрия Федосюка

Новости Беларуси. Время авторской журналистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О скандале с «Комсомольской правдой» в Беларуси и судьбе тех, кто решил похайповать на трагедии убийства офицера КГБ, рассуждает Григорий Азаренок в своей рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Как сообщалось ранее, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник КГБ Беларуси. Эта трагедия шокировала общество. Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для хайпа. В Сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом.

Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых комментаторов это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в интернете. В настоящее время Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и статье 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет).

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки и предъявления обвинения. Правоохранительными органами будет продолжена работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц, к ним причастных.

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