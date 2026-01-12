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Онлайн-регистрация в электронной очереди на границе стала доступна для белорусских водителей

12 января 2026 07:11
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Новая услуга – теперь зарегистрироваться в электронную очередь на границе можно онлайн, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Это позволит заранее спланировать поездку, сократить время ожидания и сделать пересечение границы более удобным и предсказуемым.

Система работает просто: водитель выбирает пункт пропуска, дату и время пересечения, после чего получает электронный талон. При необходимости заявку можно скорректировать или отменить. На месте сотрудники пограничной службы сверяют данные и направляют транспорт в соответствующую очередь.

Онлайн-регистрация в электронной очереди на границе стала доступна для белорусских водителей-2

Новая возможность доступна для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов. Она обеспечивает прозрачность распределения очереди и помогает избежать длительных простоев.

Цифровизация процессов на границе – важный шаг для повышения комфорта граждан и эффективности работы служб. Онлайн-регистрация в электронной очереди – еще один элемент современной инфраструктуры, которая делает пересечение границы быстрее и удобнее.

# Граница # Государственная граница Беларуси # Очереди на границе Беларуси # Технологии

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