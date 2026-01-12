Онлайн-регистрация в электронной очереди на границе стала доступна для белорусских водителей

Новая услуга – теперь зарегистрироваться в электронную очередь на границе можно онлайн, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Это позволит заранее спланировать поездку, сократить время ожидания и сделать пересечение границы более удобным и предсказуемым.

Система работает просто: водитель выбирает пункт пропуска, дату и время пересечения, после чего получает электронный талон. При необходимости заявку можно скорректировать или отменить. На месте сотрудники пограничной службы сверяют данные и направляют транспорт в соответствующую очередь.