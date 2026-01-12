Милиционеры Минска организовали акцию по уборке территорий детсадов от снега

Столичные милиционеры организовали масштабную акцию по уборке территорий дошкольных учреждений, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Столичные милиционеры организовали масштабную акцию по уборке территорий дошкольных учреждений, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
К трудовому десанту присоединились лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Основные работы прошли во дворах детских садов Советского района: очищены игровые площадки, пешеходные дорожки и подъездные пути для разгрузки продуктов.
Антон Боложко, начальник уголовно-исполнительной инспекции УВД администрации Советского района Минска:
Нередко к нам обращаются руководители социальных объектов, социальных учреждений с помощью об оказании уборки как листвы, так и снежных уборочных работ. Данная информация доводится до подучетных, состоящих на учете в нашей уголовно-исполнительной инспекции. Они на добровольной основе объединяются в коллективы и все вместе идем и убираем детские сады.
Тем самым люди оказывают непосредственную помощь родителям, детям и представителям детского учреждения, которые потом очень благодарны нам, и радуют нас своими различными конкурсами, творчеством и дарят нам разные подарки.
Инициатива приносит двойную пользу – помогает городу и способствует социальной реабилитации граждан, нарушивших закон.
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