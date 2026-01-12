С начала 2026-го в Беларуси утонули 2 рыбака – спасатели напоминают об опасности выхода на лёд
Несмотря на великолепие зимней поры и красоту заснеженных пейзажей, выход на лед по-прежнему представляет опасность. С начала 2026 года в Беларуси уже утонули двое рыболовов, которые провалились сквозь тонкий и обманчивый лед, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле же случилось настоящее рождественское чудо – 7 января спасатели, проявив отвагу и мастерство, вытащили из ледяного плена двоих мужчин.
Для пребывания без проблем лед должен достигать толщины не менее 7 сантиметров, а сейчас по своим физическим свойствам он еще остается ненадежным. В связи с этим спасатели рекомендуют воздержаться от зимней рыбалки и переходов по замерзшим водоемам.
Олег Борисевич, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минска:
При первых заморозках сформировался, когда еще не было снежного покрытия, кристаллический лед порядка 3-3,5 сантиметров. После выпадения обильных осадков снег – как шуба, как утеплитель. И он не дает сформироваться нормальному льду. На данный момент, учитывая и кристаллический лед, и кашу, которая образовалась в результате выпадения снежного покрова, составляет не менее 30 сантиметров.
Специалисты предостерегают: ненадежное ледяное покрытие опасно. Очень рискуют владельцы собак на выгуле – увы, даже самый послушный питомец может побежать на нестабильный лед. В такой ситуации ни в коем случае нельзя бросаться за ним.