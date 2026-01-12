Мадуро передал первое сообщение из заключения

Николас Мадуро, похищенный американскими спецслужбами, передал через адвокатов первое сообщение из заключения, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Он заявил, что чувствует себя хорошо и подчеркнул: противникам не удалось его сломить.

Напомним, неделю назад Мадуро и его супруга были задержаны спецназом США в Каракасе и доставлены в центр содержания под стражей в Бруклине. 5 января они предстали перед федеральным судом южного округа Нью-Йорка, где им предъявили обвинения в наркотерроризме. Подсудимые вину не признали. Тем временем в Венесуэле продолжаются массовые митинги в поддержку лидера. Люди требуют его немедленного освобождения.