Белорусские таможенники обнаружили незаконно ввезённые товары стоимостью более млн рублей

Крупная партия товаров – от компьютерной техники и телевизоров до газонокосилок и наушников – оказалась спрятана в самых неожиданных местах: жилых квартирах, офисах и на складах. Более 2 000 единиц продукции стоимостью свыше миллиона рублей сотрудники таможни нашли в Минске и Минском районе, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что указанные в документах получатели либо ничего не знали о поставках, либо вовсе не существовали. За этой схемой стояли реальные нарушители – перевозчик и хозяйствующий субъект, против которых уже начаты административные процессы. Расследование продолжается: таможня намерена установить всех причастных и раскрыть детали безуспешной попытки обмана.