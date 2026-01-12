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Белорусские таможенники обнаружили незаконно ввезённые товары стоимостью более млн рублей

12 января 2026 07:06
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Крупная партия товаров – от компьютерной техники и телевизоров до газонокосилок и наушников – оказалась спрятана в самых неожиданных местах: жилых квартирах, офисах и на складах. Более 2 000 единиц продукции стоимостью свыше миллиона рублей сотрудники таможни нашли в Минске и Минском районе, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские таможенники обнаружили незаконно ввезённые товары стоимостью более млн рублей-2

Выяснилось, что указанные в документах получатели либо ничего не знали о поставках, либо вовсе не существовали. За этой схемой стояли реальные нарушители – перевозчик и хозяйствующий субъект, против которых уже начаты административные процессы. Расследование продолжается: таможня намерена установить всех причастных и раскрыть детали безуспешной попытки обмана.

# Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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