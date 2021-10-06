Маску надо носить, несмотря на прививку. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Новости Беларуси. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Действуют строгие меры. Санитарные службы регулярно проводят мониторинг в общественных местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Яна Капуста, СТВ:

Средства защиты не теряют актуальности даже при вакцинации. Это необходимость. В Солигорске посетители магазинов, торговых центров, банков без наличия СИЗов не обслуживаются. Маска – это обязательное требование. По городу размещены стенды и табло с информацией о мерах профилактики COVD-19.

Даже несмотря на прививку, я считаю, что маску надо носить. Конечно, однозначно, это, я считаю, хоть какой-то процент есть защиты.

Я считаю, что нужно носить маски в общественных местах и на улице. Новая волна идет, надо как-то людям защищать себя и своих близких.

В школах у нас рассказывают, что надо носить маски, потому что люди могут заболеть. Мои родители носят маску в общественных местах всегда.