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Маску надо носить, несмотря на прививку. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

06 октября 2021 17:30
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Новости Беларуси. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Действуют строгие меры. Санитарные службы регулярно проводят мониторинг в общественных местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Маску надо носить, несмотря на прививку. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима-1

Яна Капуста, СТВ:
Средства защиты не теряют актуальности даже при вакцинации. Это необходимость. В Солигорске посетители магазинов, торговых центров, банков без наличия СИЗов не обслуживаются. Маска – это обязательное требование. По городу размещены стенды и табло с информацией о мерах профилактики COVD-19.  

Маску надо носить, несмотря на прививку. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима-4

Даже несмотря на прививку, я считаю, что маску надо носить. Конечно, однозначно, это, я считаю, хоть какой-то процент есть защиты.  

Маску надо носить, несмотря на прививку. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима-7

Я считаю, что нужно носить маски в общественных местах и на улице. Новая волна идет, надо как-то людям защищать себя и своих близких. 

Маску надо носить, несмотря на прививку. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима-10

В школах у нас рассказывают, что надо носить маски, потому что люди могут заболеть. Мои родители носят маску в общественных местах всегда.  

Маску надо носить, несмотря на прививку. В Минской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима-13

Обязательный масочный режим должны соблюдать как работники, так и посетители объектов общественного питания, магазинов. Правила распространяются на все общественные места.  

# Вакцинация # общество # Яна Капуста # Фотофакт

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