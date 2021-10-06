«Как привлечь кадры в отрасль?» О чем ещё говорили на открытии выставки BelTexIndustry в Минске
Новости Беларуси. Какое будущее ждет легкую промышленность в стране и станет ли она конкурентноспособной. Где искать кадры и как продвигать инновационную продукцию? Ведущие руководители, топ-менеджеры и эксперты на одной площадке готовы обсудить проблемы и предложить самые амбициозные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейная 45-я международная выставка легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry открылась 6 октября в Минске.
По традиции ежегодно Меккой товаров с пометкой «сделано в Беларуси» становится выставка BelTexIndustry. Тематика традиционная: одежда, ткани, трикотаж, аксессуары, сырье и оборудование. Также упаковка и этикетка.
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Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Основной акцент мы сегодня делали на проблему кадровую. Как привлечь кадры в отрасль, как их закрепить? Какой социальный пакет должен сегодня иметь наниматель. На завтра мы предлагаем для участников выставки программу, которая будет освещать больше коммерческую составляющую по реализации продукции легкой промышленности. Мы сегодня понимаем, что уже недостаточно только присутствие на вроде как недавно и новых механизмах реализации (маркет-плейсы, онлайн-продажа). Сегодня уже даже на этих площадках надо быть и уметь быть первыми.