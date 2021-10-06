«Как привлечь кадры в отрасль?» О чем ещё говорили на открытии выставки BelTexIndustry в Минске

Юбилейная 45-я международная выставка легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry открылась 6 октября в Минске.

Новости Беларуси. Какое будущее ждет легкую промышленность в стране и станет ли она конкурентноспособной. Где искать кадры и как продвигать инновационную продукцию? Ведущие руководители, топ-менеджеры и эксперты на одной площадке готовы обсудить проблемы и предложить самые амбициозные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции ежегодно Меккой товаров с пометкой «сделано в Беларуси» становится выставка BelTexIndustry. Тематика традиционная: одежда, ткани, трикотаж, аксессуары, сырье и оборудование. Также упаковка и этикетка.

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