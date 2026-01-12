Более 1050 контейнерных составов отправила БЖД за 2025 год в Китай
Развитие экспортных возможностей и транзитного потенциала. Белорусская железная дорога подтверждает статус ключевого транзитного узла на пути в Китай. За 2025 год по направлениям в КНР отправлено более 1050 контейнерных составов, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Каждый поезд – это колоссальные тонны грузов, которые проходят через территорию нашей страны со скоростью до тысячи километров в сутки. Пропускная способность – до 30 контейнерных поездов ежедневно. За последние годы объемы перевозок выросли в 10 раз: если в 2021-м отправлялось около 150 составов, то к 2024-му – уже более 1,5 тысячи.
Сегодня Беларусь демонстрирует стабильность и надежность транспортного коридора, который связывает Европу и КНР. Это не только экономический результат, но и стратегический вклад в развитие инициативы «один пояс – один путь», а также в целом международной логистики.
Беларусь впервые получила полный баланс национального богатства – оно составило 1,655 трлн рублей.