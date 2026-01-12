Прямой эфир

Более 1050 контейнерных составов отправила БЖД за 2025 год в Китай

12 января 2026 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие экспортных возможностей и транзитного потенциала. Белорусская железная дорога подтверждает статус ключевого транзитного узла на пути в Китай. За 2025 год по направлениям в КНР отправлено более 1050 контейнерных составов, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Более 1050 контейнерных составов отправила БЖД за 2025 год в Китай-2

Каждый поезд – это колоссальные тонны грузов, которые проходят через территорию нашей страны со скоростью до тысячи километров в сутки. Пропускная способность – до 30 контейнерных поездов ежедневно. За последние годы объемы перевозок выросли в 10 раз: если в 2021-м отправлялось около 150 составов, то к 2024-му – уже более 1,5 тысячи.

Более 1050 контейнерных составов отправила БЖД за 2025 год в Китай-4

Сегодня Беларусь демонстрирует стабильность и надежность транспортного коридора, который связывает Европу и КНР. Это не только экономический результат, но и стратегический вклад в развитие инициативы «один пояс – один путь», а также в целом международной логистики.

Беларусь впервые получила полный баланс национального богатства – оно составило 1,655 трлн рублей.

# Беларусь-Китай # Белорусская железная дорога # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Cборы с военнослужащими 19-й мехбригады проходят на полигоне «Лепельский»
12 января 2026 05:59

Cборы с военнослужащими 19-й мехбригады проходят на полигоне «Лепельский»

Беларусь впервые получила полный баланс национального богатства – оно составило 1,655 трлн рублей
12 января 2026 05:44

Беларусь впервые получила полный баланс национального богатства – оно составило 1,655 трлн рублей

Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?
11 января 2026 19:51

Управление в условиях зимних испытаний. Как главы регионов справлялись с последствиями непогоды?