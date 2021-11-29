Азарёнок: «Мало кто понимает, что представляют из себя современные политики Запада, особенно разные еврокомиссары»
Новости Беларуси. Забрасывать границу соседнего государства трупами – такого в истории Европы еще не было, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Складывается ощущение, что руководство и силовой блок Литвы и Польши просто сошли с ума. Есть ли логика в их действиях и какая опасность грозит региону из-за такого беспредела? А также почему глава Еврокомиссии считает убийства и издевательства гуманными?
Григорий Азаренок и известный политолог Николай Щекин порассуждают в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Литва гуманно и решительно справляется с гуманитарным кризисом. Это заявила председатель Еврокомиссии Уршуля фон дер Ляйен. Уршуля, ты не человек. Не женщина. Ты существо. Желаю тебе и всей твоей Еврокомиссии на себе ощутить литовский гуманизм. Все вы сумасшедшие.
Подробнее в видеоматериале.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок:
Мало кто понимает, что представляют из себя современные политики Запада, особенно разные еврокомиссары. Их никто никогда не выбирал. Никто не знает их до появления в политике и забывают сразу же по истечении срока. Откуда они появляются, граждане тоже не догадываются. Это бездетные, несемейные, извращенные гомункулы, нейросеть, погрязшая в педофилических оргиях и сатанинских ритуалах. Им чуждо хоть какое-нибудь сострадание, они не чувствуют никакого милосердия. Они не понимают благородства. Эти копрофилы знают только власть, богатство и свои извращения. А потому не стоит удивляться, что они будут хладнокровно и жестоко убивать людей, при этом лицемерно и гнусно посылая своих хорьков лить слезы о всяких там Куропатах и голодоморах.
Следы волочения со стороны Литвы. Литва вот тут, где снег лежит.
Григорий Азаренок:
Новый труп на нашей границе. Еще одна душа нашла покой на нашей земле после циничного и гнусного избиения литовскими нацистами. Это повторяется уже второй день подряд. Что они творили с бедными шриланкийцами, никто не знает. Эти люди были обморожены, не могли ходить. Еле заползли в дом, где их обнаружили пограничники.
«Цинично выбрасывают через границу уже мертвых». Комментарий ГПК по поводу еще одного тела беженца.
Григорий Азаренок:
И в это же время на территории ваших гнилых карликовых лимитрофов существуют откровенные концлагеря, где у людей нет ничего – ни связи с внешним миром, ни возможности передвигаться, но самое главное – нет никакой даже крохотной надежды. Потому что вонючая польская чиновная псина будет издевательски рассматривать заявление о беженстве месяцами. Неспроста там раз за разом вспыхивают восстания. И недалек тот час, когда смуглые руки доберутся до горла Дуды и Науседы.
Григорий Азаренок:
Все ваши мерзкие планы понятны – развязать войну в Европе. Поляки отвлекают белорусские войска, а бандеровские психопаты нападают на Россию. Втягиваются ляхи и прибалтийские вымираты. Евросоюз разваливается, Евразия хоть и побеждает в этой войне, но несет урон. И Штаты – снова мировой гегемон.
Только помните, гуманоиды проклятые, вы любите начинать войны, а заканчиваем их мы. И закончим мы ее не в Вильнюсе и Варшаве, а в Лондоне и Вашингтоне.
Николай Щекин: в сентябре будет демократический саммит. Этим саммитом будет объявлена холодная война. Читайте здесь.