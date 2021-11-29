Азарёнок: «Мало кто понимает, что представляют из себя современные политики Запада, особенно разные еврокомиссары»

Новости Беларуси. Забрасывать границу соседнего государства трупами – такого в истории Европы еще не было, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Складывается ощущение, что руководство и силовой блок Литвы и Польши просто сошли с ума. Есть ли логика в их действиях и какая опасность грозит региону из-за такого беспредела? А также почему глава Еврокомиссии считает убийства и издевательства гуманными? Григорий Азаренок и известный политолог Николай Щекин порассуждают в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Литва гуманно и решительно справляется с гуманитарным кризисом. Это заявила председатель Еврокомиссии Уршуля фон дер Ляйен. Уршуля, ты не человек. Не женщина. Ты существо. Желаю тебе и всей твоей Еврокомиссии на себе ощутить литовский гуманизм. Все вы сумасшедшие. Подробнее в видеоматериале. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Мало кто понимает, что представляют из себя современные политики Запада, особенно разные еврокомиссары. Их никто никогда не выбирал. Никто не знает их до появления в политике и забывают сразу же по истечении срока. Откуда они появляются, граждане тоже не догадываются. Это бездетные, несемейные, извращенные гомункулы, нейросеть, погрязшая в педофилических оргиях и сатанинских ритуалах. Им чуждо хоть какое-нибудь сострадание, они не чувствуют никакого милосердия. Они не понимают благородства. Эти копрофилы знают только власть, богатство и свои извращения. А потому не стоит удивляться, что они будут хладнокровно и жестоко убивать людей, при этом лицемерно и гнусно посылая своих хорьков лить слезы о всяких там Куропатах и голодоморах.

Следы волочения со стороны Литвы. Литва вот тут, где снег лежит. Григорий Азаренок:

Новый труп на нашей границе. Еще одна душа нашла покой на нашей земле после циничного и гнусного избиения литовскими нацистами. Это повторяется уже второй день подряд. Что они творили с бедными шриланкийцами, никто не знает. Эти люди были обморожены, не могли ходить. Еле заползли в дом, где их обнаружили пограничники. «Цинично выбрасывают через границу уже мертвых». Комментарий ГПК по поводу еще одного тела беженца. Григорий Азаренок:

И в это же время на территории ваших гнилых карликовых лимитрофов существуют откровенные концлагеря, где у людей нет ничего – ни связи с внешним миром, ни возможности передвигаться, но самое главное – нет никакой даже крохотной надежды. Потому что вонючая польская чиновная псина будет издевательски рассматривать заявление о беженстве месяцами. Неспроста там раз за разом вспыхивают восстания. И недалек тот час, когда смуглые руки доберутся до горла Дуды и Науседы.