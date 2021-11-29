Николай Щёкин: в декабре будет демократический саммит. Этим саммитом будет объявлена холодная война

Новости Беларуси. Забрасывать границу соседнего государства трупами – такого в истории Европы еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Складывается ощущение, что руководство и силовой блок Литвы и Польши просто сошли с ума. Есть ли логика в их действиях? И какая опасность грозит региону из-за такого беспредела? А также почему глава Еврокомиссии считает убийства и издевательства гуманными? Григорий Азаренок и известный политолог Николай Щекин порассуждают в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0». С нашей стороны границы один Президент 26-го числа стоял против этих двух дивизий

Григорий Азаренок, СТВ:

Несколько месяцев назад вы сказали такую фразу: Беларусь попытаются забросать трупами. И сейчас мы понимаем, что это не метафора, сейчас уже просто конкретно избивают, убивают людей и забрасывают на нашу территорию. Это как назвать вообще? Николай Щекин, философ, политолог:

Вы знаете, для меня это и тогда не было метафорой. Это вполне укладывается в логику польской хунты. Это преступники. Григорий Азаренок:

Польской и литовской. Николай Щекин:

Польской, литовской, да, прибалтийской, как угодно ее можно называть. Это все голова одной Гидры, никуда здесь не денешься. Сегодняшнее совещание у главы государства по оборонной безопасности, конечно, насторожило всех, я думаю. И то, что сейчас происходит на границе, напряженная ситуация, я думаю, что все неспроста. Просто давайте исходить из фактов. Почти две дивизии на границе. Григорий Азаренок:

Наших нет, то есть мы войска не приводили. Николай Щекин:

Наших вообще нет. С другой стороны границы, то есть с нашей стороны, один Президент 26-го числа стоял. Все. Против этих двух дивизий. Итак, две дивизии. Там войска польские, словацкие, чешские, английские, американские. Григорий Азаренок:

Фактически Антанта.

Николай Щекин:

В том то и дело. У меня вопрос здравомыслящим людям. Для чего? Зачем? Это первый вопрос. Второе. С какой целью там собирать такой контингент? И это же еще бронетехника есть. Попугать просто? Не дороговато ли? Григорий Азаренок:

Наступательное вооружение. Но Президент сказал мыслить в цепочке всего региона. Потому что мы видим, что Украина нагнетает страшную военную истерику, так происходит перед началом войны. Американцы, которые хозяева здесь, и поляков, и прибалтов, и украинцев, готовят какую-то страшную заваруху. Будет объявлена холодная война. Беларусь будет названа врагом Николай Щекин:

Совершенно с вами согласен. Ну, давайте исходить из того, что американцы и англичане воевать не будут. Естественно, само собой. Они все будут делать руками других людей. Наверное, Варшава решила пошантажировать одновременно и Европу, и расколоть ее, выполняя задачу Вашингтона, ну и, конечно, нас. Естественно, тут у нее уже комплекс неполноценности проявляется практически во всем. Вот эти все ряженые, как в Киеве, так и в Польше, они все опасны тем, что они уже пошли ва-банк. Европа на сговор определенный не идет с Польшей, она ввела, наоборот, против Польши санкции, понятно. С Беларусью ничего не получилось. Ваши действия? Действия идти ва-банк, додавить максимально ситуацию до того, чтобы американцы вмешались в европейскую политику, что они уже начинают делать… Григорий Азаренок:

И закрыть «Северный поток». Николай Щекин:

И закрыть «Северный поток». Но вы не забывайте, что в декабре будет демократический саммит. Этим демократическим саммитом будет объявлена холодная война. Это идеологическое основание. И те документы, которые будут приняты, подписаны, и поляки будут инициаторами, вот увидите, – Беларусь будет названа врагом. Вот для этого все делается. Но самое страшное сегодня мы услышали из уст фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, о том, что литовцы гуманно относятся, оказывается, к мигрантам.

Григорий Азаренок:

Концлагеря, убийства, забрасывание трупов на чужую территорию, циничные просто фотографии в военной форме, как мы будем всех их давить, мочить, нацистские марши. И она говорит, что это гуманно. Николай Щекин:

Вот после этих слов, я считаю, все, теперь с Европой не о чем говорить вообще в принципе. Диалога в принципе уже не может быть. Григорий Азаренок:

Вот эти политики. Что у них в голове? Что это ментально за люди? Ведь у них же нет ни семей, ни детей. Может, они не боятся реально войны, не боятся умереть, может, они уже погрязли в своих сатанинских ритуалах. Мы знаем очень много расследований. Вот в ментальном пороке, в своих извращениях, подлости. И, может быть, они реально готовы и кнопку нажать, и все что угодно? Николай Щекин:

А вы скажите, что у них было в голове в средневековье, когда они сжигали на кострах, когда была инквизиция, когда был Крестовый поход? Вот что было в голове? Понять очень тяжело людей. Во-первых, конечно, они никогда не видели войны. Нынешнее поколение не знает, что такое убивать, они видели только, как убивают с дронов, видели картинку. Григорий Азаренок:

С дронов, картинка, компьютеры. Летят ракеты, и там бедные мелкие эти людишки носятся. Николай Щекин:

И вы помните, как Хиллари Клинтон смеялась, когда Каддафи убивали. Дело не в Каддафи, не в Хиллари Клинтон. Дело в системе. Она изначально преступна. Даже когда сравниваешь систему госуправления, ведь в Конгрессе и в Парламенте США нет ни одного рабочего, ни одного ученого.

Григорий Азаренок:

Да в принципе государственность построилась на уничтожении коренного народа. Николай Щекин:

Вот о чем и речь. Им это практически не надо. Ведь идет не просто даже сегрегация, а идет, как где-то я уже упоминал, депопуляция вообще народности. Уничтожат цивилизацию. В данном контексте славяне, наверное, именно православное вероисповедание, стали у них на пути. Вот, решились. На что не решились? Очень надеюсь, что все-таки военные в Америке, в Лондоне более трезво смотрят на все эти вещи. Хоть Урсула фон дер Ляйен была там министром обороны в свое время, в Германии, но она в этом так же понимает, как я в ядерной физике. Григорий Азаренок:

Ну она гинеколог, по-моему, по образованию. Средиземное море стало братской могилой для всех беженцев в мире, пора ставить кресты на берегу Николай Щекин:

И нынешнее правительство Германии, кстати, тоже очень настораживает. Вот этот так названный светофор… Григорий Азаренок:

Те, кто идут сейчас, вот эти «зеленые». Они же тоже там безумные какие-то заявления делают. Николай Щекин:

Во-первых, конечно, долго не просуществует это правительство. Слишком много противоречий. А, во-вторых, они совершенно о государстве не думают и о народе. Они думают о себе и о том, как кому-то угодить. Сейчас идет время борьбы, выдержек, терпения. Конечно, они очень ждут и надеются, что Президент Лукашенко сделает какие-то ошибки. Григорий Азаренок:

Не сделает. Сегодня было четко показано, еще раз заявлено: мы, белорусы – мирные люди. Николай Щекин:

И, с другой стороны, они бы очень хотели, чтобы мы сейчас все бросились в оборонку, все свои средства материальные и ВВП бросили в оборонку, тем самым истощили свой бюджет. Не получится. Президент слишком умен для этих вещей и исторически он понимает, хороший у него исторический опыт, что все это приводит к гибели государства. Поэтому сейчас самое главное – выстоять нам. Вот внутриэкономически отстоять все, чтобы экономика работала. Реагировать надо. Как реагировать? Действительно, сегодня был ряд предложений: и от председателя Погранкомитета, генерала Лаппо, и от многих других, и от министра обороны Хренина. Прежде всего это, конечно, учения провести. Григорий Азаренок:

Они даже объявили сезон охоты, то есть они даже охотничьи вышки поставили.

Николай Щекин:

Да, открыли сезон сафари. То, что они делали, кстати, в Ираке, Сирии, публично это показывали, как они убивали. Просто ради интереса людей убивали. Действительно Средиземное море стало братской могилой для всех беженцев в мире, и пора ставить кресты на берегу этого моря. И послам западноевропейских стран не в Куропаты ходить, а там смотреть, сколько там убитых. Ну и плюс информация идет очень серьезная от общественных организаций с польской стороны, что сотни убитых и уже, скажем так, закопанных граждан, именно вот мигрантов, на территории Польши самой. Это страшно. Если это вскроется, то, наверное, и Куропаты, и Хатынь там даже и рядом не стояли. Президент стал гроссмейстером в геополитическом смысле. И с точки зрения политтехнологии обыграл всех Григорий Азаренок:

Николай Сергеевич, и вот в это время, как нам стоит благодарить Бога за то, что у нас вот такой Президент? Вот любой другой бы уже где-то бы сорвался, любой другой уже совершил бы какие-то ошибки. Но он чувствует, именно душой чувствует это время, настрой нашего народа, настрой врагов, понимает, как тонко нужно действовать, как каждое слово должно быть в точку. И он именно этому и соответствует. Вот как белорусам все-таки повезло! Николай Щекин:

Вы знаете, Президент – прагматик. Он уникален тем, что у него просто универсальный опыт. Его обмануть очень тяжело. Ну, как я говорил, что все, кто его обманет, тот долго политически не проживет. Помните, еще в прошлом году, после августа, да и 16 августа, выступая на площади Независимости, он сказал, что нас в ближайшие два года будут просто трясти и колошматить. Григорий Азаренок:

Мы видим, без перерыва.

Николай Щекин:

Нас ожидают очень сложные времена. Григорий Азаренок:

Блицкриг, переворот, попытка убийства Президента, провокация с самолетом, сейчас беженцы. Николай Щекин:

Ну, а исходя из слов фон дер Ляйен, исходя из того, что сейчас происходит, я думаю, теперь это будет бесконечно. До тех пор, пока мы будем существовать. Президент как раз вот стал, во-первых, гроссмейстером в геополитическом смысле. И с точки зрения политтехнологии обыграл всех. А с точки зрения гуманности, ну представьте, еще раз повторюсь, что на границе 20-23 тысячи. 26-го числа он приезжает на белорусско-польскую границу. Это первый такой формат в истории, когда глава государства, не принимавший участие в бомбежках, в уничтожении людей, ведет диалог с мигрантами. Ведь, согласимся, для Президента тоже риск определенный. Это совершенно иной народ, совершенно иные люди. Да, они образованные. Григорий Азаренок:

Их по-разному накручивают. Николай Щекин:

По-разному накручивают, конечно, само собой. Но не каждый, мягко говоря, Президент или глава государства наберется мужества выйти, вот скажем так, к этой массе иноверцев (вот таким языком) и будет говорить на одном языке. Григорий Азаренок:

Евразийская картина. Никто еще в мире за эти 30 лет, пока уничтожали государство, не предлагал, в отличие от Лукашенко, им свободу выбора

Николай Щекин:

Евразийская картина, да. Причем никто еще в мире за все эти 30 лет, пока уничтожали государство, ни один глава государства не предлагал, в отличие от Лукашенко, им свободу выбора. Никто еще этого не делал. Григорий Азаренок:

Да, Меркель лукавила, когда она с ними фотографировалась, там еще что-то. Николай Щекин:

Вот о чем и речь. Как, к сожалению, еще некоторые руководители, тот же Макрон, в которого яйца бросают. Это надо было набраться мужества. Григорий Азаренок:

Самое мерзкое для меня в этой истории – люди, которые родились в Беларуси, которые, может быть, росли здесь, которые жили среди наших людей, среди нашего народа, которые имеют до сих пор наши синие белорусские паспорта, они в условиях этого конфликта, где явно уже показано, где правда, где уже не о режиме идет речь, а просто о накате на Беларусь, на белорусский народ, они, как подсвинки, как проститутки, как последняя падаль, как сволочь, поддерживают врага, поддерживают тех, кто угрожает Беларуси. Ну как это? Ну как? Вот это самое для меня. Николай Щекин:

Подлость, низость, мерзопакостность. Ну, действительно, вот даже сказать, что предатели, даже здесь не укладывается. Ты хотя бы понимаешь алгоритм предателя. А здесь алгоритм невозможно понять. Григорий Азаренок:

То есть любое панское слово, которое не подтверждено ни фактами, ни чем, нет ни одной фотографии, как наши погранцы помогают им перебраться, но они все равно это раскачивают, говорят, своим олухам все вещают. Николай Щекин:

Вы знаете, им очень сложно признаться в своих ошибках. Им сложно признаться.