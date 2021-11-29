Его там очень ждали. В лагере для беженцев организовали пункт стрижки

Новости Беларуси. Несколько тысяч беженцев остаются на границе в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи со студией корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня 22-й день и четвертая неделя для беженцев на белорусско-польской границе. Большую часть этого срока люди проводят в логистическом центре «Брузги» в относительно комфортных для них условиях. У них есть горячая еда, теплая одежда. За все это время белорусы выдали им около 110 тонн гуманитарной помощи, 85 тонн – продукты питания, плюс военные, невозможно подсчитать в цифрах, подвозят горячее питание, солдатские каши с тушенкой, горячий чай. Продолжается поступление гуманитарных грузов от волонтерских организаций, профсоюзов, Белорусского союза женщин, спортивных клубов, просто неравнодушных белорусов. Хочу обратить внимание, что это именно от белорусов, не от какой-либо международной организации, будь то ВОЗ или ООН. Они сюда приезжали, но какой-то существенной помощи так и не поступает. Наверное, какая-то у них очень сложная логистика. Белорусы продолжают оказывать помощь.

Сегодня здесь же заработала полевая баня, она будет работать каждый день. Поэтому особых очередей уже нет, любой желающий может воспользоваться ее услугами. Особое внимание продолжают уделять безопасности. Сотрудники МЧС уже давно организовали здесь своеобразные пожарные патрули, они общаются с беженцами, мониторят ситуацию как внутри, так и снаружи логистического центра, проводят беседы о недопустимости курения в логистическом центре, разжигания открытого огня, примусов. Впрочем, каких-либо чрезвычайных ситуаций за все время нахождения людей зафиксировано не было. Начальник областного управления МЧС рассказал, как беженцы убирают лагерь – читать здесь.

Новость часа. Для беженцев по их просьбе организовали своеобразный пункт стрижки. Люди этого действительно очень давно ждали. Стригут людей специалисты из колледжа бытового обслуживания, а также сами беженцы. Люди, которые в своей стране работали в сфере парикмахерских услуг, активно начали помогать нашим специалистам. По традиции первыми стригут детей и женщин. Но желающих будет действительно много, там уже собрались несколько десятков, а то и сотен человек. Я опять-таки думаю, что это не единственный день, когда будут оказывать такие услуги беженцам. Хочу особо обратить внимание, что такие моменты возможны благодаря активному сотрудничеству и работе здесь волонтеров, в том числе волонтеров-переводчиков. Именно они помогают налаживать диалог с беженцами, выходить на разговор, где беженцы могут о чем-то попросить. Организация питания, помощь военным, перевод. Чем занимаются в лагере для беженцев волонтеры – читать здесь.