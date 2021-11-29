Примут меры по недопущению дальнейшей эскалации кризиса с беженцами. О чём ещё говорили на заседании ПА ОДКБ?

Новости Беларуси. Наращивание войск НАТО у наших границ происходит под предлогом искусственно созданного извне миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого рода агрессивные действия не только подрывают обстановку в центре Европы, но и создают прямую угрозу для всего региона ОДКБ.

О выработке совместной стратегии говорили на совете 14-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в режиме онлайн. На прямую связь вышли не только страны-участницы, но и приглашенные делегации Китая, Кубы, Ирана, присоединились представители Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Планируется принятие резолюции ОДКБ по недопущению дальнейшей эскалации обстановки, связанной с миграционным кризисом. И мы видим, что нашей стороной предпринимаются активные действия, прозвучали конкретные предложения. Пока ответа на эти предложения конкретного мы не видим. Мы видим, что телодвижение проводится коллективным Западом, это и посещение Вильнюса руководящим звеном и НАТО, и европейских структур. Но тем не менее конкретного ответа на наши предложения и конкретных мер по урегулированию этого миграционного кризиса мы не видим со стороны коллективного Запада.