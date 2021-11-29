«Цинично выбрасывают через границу уже мёртвых». Комментарий ГПК по поводу ещё одного тела беженца

Новости Беларуси. Очередная жертва новой европейской политики и бесчеловечности к беженцам. В ночь на 29 ноября на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили труп избитого и истощенного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выброшенное литовскими силовиками безжизненное тело было найдено в лесу. Беженец – мужчина неславянской внешности. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Литовские силовики не только избавляются от живых беженцев, угрожая им расправой, но и цинично выбрасывают через границу уже мертвых. 28 ноября на белорусско-литовской границе обнаружен труп мужчины неславянской внешности. Осмотр следов местности, а также характер расположения предметов одежды свидетельствуют о перемещении тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа.

Это уже шестая жертва циничной европейской демократии в отношении людей, находящихся в уязвимом положении. 28 ноября стало известно о гибели беженца недалеко от Видзов.