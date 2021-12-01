Азарёнок: ляхи всё нагнетают. Якобы кто-то обстрелял из пневматики какие-то светильники. Не устраивает их затишье на границе

Новости Беларуси. Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждают о том, к какой черте сейчас Запад подвел человечество и как может развиваться логика событий.
Программа «Тайные пружины политики 2.0».
Новости Беларуси. Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждают о том, к какой черте сейчас Запад подвел человечество и как может развиваться логика событий.
Программа «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Читая великую книгу Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» становится понятна логика украинской истории. Начинается все с веселой и беззаботной «Сорочинской ярмарки». Так майдан предстал изначально как веселое молодежное буйство. Но глава за главой мы идем к «Майской ночи, или утопленнице», и уже в елке находят повешенный труп. А затем начинается буйный пир. И зажигаются не новогодние елки, а бойцы «Беркута». И в конце этого адского круга – страшная месть.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
«Шо це за оперетка?» – вопрошал Пилсудский, увидев войско БНР в кальсонах, выкрашенных луком. И мы, смотря за украинской политикой, за высказываниями всех этих деятелей, не понимаем, что делать. От этого фарса смеяться хочется, вот только он на крови. Опереточные перевороты, опереточные журналисты, опереточные президенты и опереточная война.
Как же точно написал великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко.
Хохол останется хохлом,
Хоть ты пусти его в Европу.
Где надо действовать умом,
Он напрягает только…
Григорий Азаренок:
Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе, Москва обеспокоена курсом властей страны, который направлен на демонтаж Минских соглашений. Это заявила Мария Захарова.
Украинцы, если есть еще во власти адекватные люди. Ну зачем вам эта война? Неужели вы не понимаете, что Запад не будет за вас заступаться? Все эти политики, которые сейчас нагнетают военную истерику, сбегут в Лондон и Вашингтон в первый же час. Ну откуда это рабское, холуйское желание ловить любой чих посла какой-то там Америки, ну зачем оно вам надо?
А ляхи все нагнетают. Сегодня скормили подсвинкам очередные байки. Якобы кто-то обстрелял из пневматики какие-то светильники. Видимо, их не устраивает затишье, которое образовалось на границе. Очень уж хочется провокаций и войны, прямо зуд в одном месте.
Ох, как зашевелились вчера все ненавистники нашей страны. Испугались. Задергались. Всполошились. Это Президент дал интервью Дмитрию Киселеву. Тому самому, который однажды рассказал Западу, что будет, в случае если рыпнетесь.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Теперь и в Беларуси может появиться ядерное оружие, в случае если американцы додумаются дать эту гранату в руки польской обезьяны.
Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Очень внимательно слушайте белорусского Президента. Он всегда держит свое слово. Услышьте же, раскиньте своими куриными мозгами. И прекратите провокации.
Сегодня все ждали какого-то клоунского переворота в Киеве. Но есть другое событие, о котором надо сказать. Сегодня день рождения Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, великого полководца. Вышедший из простой крестьянской семьи, он победил всех белокостных, лощеных Манштейнов, Кейтлей, Герингов и фон Боков. И сегодня есть тот, кто обыграет клерков нового Рейха. Подавитесь своими санкциями. А Украина станет свободной.