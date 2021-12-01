Азарёнок: ляхи всё нагнетают. Якобы кто-то обстрелял из пневматики какие-то светильники. Не устраивает их затишье на границе

Новости Беларуси. Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждают о том, к какой черте сейчас Запад подвел человечество и как может развиваться логика событий.

Григорий Азаренок, СТВ:

Читая великую книгу Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» становится понятна логика украинской истории. Начинается все с веселой и беззаботной «Сорочинской ярмарки». Так майдан предстал изначально как веселое молодежное буйство. Но глава за главой мы идем к «Майской ночи, или утопленнице», и уже в елке находят повешенный труп. А затем начинается буйный пир. И зажигаются не новогодние елки, а бойцы «Беркута». И в конце этого адского круга – страшная месть.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

«Шо це за оперетка?» – вопрошал Пилсудский, увидев войско БНР в кальсонах, выкрашенных луком. И мы, смотря за украинской политикой, за высказываниями всех этих деятелей, не понимаем, что делать. От этого фарса смеяться хочется, вот только он на крови. Опереточные перевороты, опереточные журналисты, опереточные президенты и опереточная война.

Как же точно написал великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко.

Хохол останется хохлом,

Хоть ты пусти его в Европу.

Где надо действовать умом,

Он напрягает только…