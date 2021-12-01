«Риск неблагоприятного исхода очень высокий». Почему людям с ВИЧ-инфекцией рекомендована прививка от коронавируса?

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Кристина Пилипенко, врач-инфекционист:

В зависимости от статуса. То есть, если пациент привержен к терапии, у него достаточно клеток сидит, то есть он реагирует, может бессимптомно даже перенести ее. Он привержен к своему лечению основному, и, скажем так, не почувствует.

Алена Родовская:

Хорошо, мы говорим: «ВИЧ-инфицированные». Есть же еще СПИД, та стадия, когда человек не лечился.

Кристина Пилипенко:

Как и при любом хроническом заболевании запущенном – это грозит смертельным исходом. Это не говорится только про ВИЧ-инфекцию. И при запущенном случае сахарного диабета риск неблагоприятного исхода очень высокий.

Алена Родовская:

То есть люди больные СПИД тяжелее перенесут COVID-19, по большому счету?

Кристина Пилипенко:

Да.