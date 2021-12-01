«Риск неблагоприятного исхода очень высокий». Почему людям с ВИЧ-инфекцией рекомендована прививка от коронавируса?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как переносят COVID-19 ВИЧ-инфицированые?
Кристина Пилипенко, врач-инфекционист:
В зависимости от статуса. То есть, если пациент привержен к терапии, у него достаточно клеток сидит, то есть он реагирует, может бессимптомно даже перенести ее. Он привержен к своему лечению основному, и, скажем так, не почувствует.
Алена Родовская:
Хорошо, мы говорим: «ВИЧ-инфицированные». Есть же еще СПИД, та стадия, когда человек не лечился.
Кристина Пилипенко:
Как и при любом хроническом заболевании запущенном – это грозит смертельным исходом. Это не говорится только про ВИЧ-инфекцию. И при запущенном случае сахарного диабета риск неблагоприятного исхода очень высокий.
Алена Родовская:
То есть люди больные СПИД тяжелее перенесут COVID-19, по большому счету?
Кристина Пилипенко:
Да.
Вячеслав Граньков, координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям:
Статистика это подтверждает. Уровень смертности от COVID-19 у людей, живущих с ВИЧ, примерно на 30 % выше, чем у людей без ВИЧ-инфекции. Именно поэтому мы рекомендуем всем людям с ВИЧ-инфекцией обязательно сделать прививку от COVID-19.
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