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«Риск неблагоприятного исхода очень высокий». Почему людям с ВИЧ-инфекцией рекомендована прививка от коронавируса?

01 декабря 2021 17:10
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как переносят COVID-19 ВИЧ-инфицированые?

«Риск неблагоприятного исхода очень высокий». Почему людям с ВИЧ-инфекцией рекомендована прививка от коронавируса?-1

Кристина Пилипенко, врач-инфекционист:
В зависимости от статуса. То есть, если пациент привержен к терапии, у него достаточно клеток сидит, то есть он реагирует, может бессимптомно даже перенести ее. Он привержен к своему лечению основному, и, скажем так, не почувствует.

Алена Родовская:
Хорошо, мы говорим: «ВИЧ-инфицированные». Есть же еще СПИД, та стадия, когда человек не лечился.

Кристина Пилипенко:
Как и при любом хроническом заболевании запущенном – это грозит смертельным исходом. Это не говорится только про ВИЧ-инфекцию. И при запущенном случае сахарного диабета риск неблагоприятного исхода очень высокий.

Алена Родовская:
То есть люди больные СПИД тяжелее перенесут COVID-19, по большому счету?

Кристина Пилипенко:
Да.

«Риск неблагоприятного исхода очень высокий». Почему людям с ВИЧ-инфекцией рекомендована прививка от коронавируса?-4

Вячеслав Граньков, координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям:
Статистика это подтверждает. Уровень смертности от COVID-19 у людей, живущих с ВИЧ, примерно на 30 % выше, чем у людей без ВИЧ-инфекции. Именно поэтому мы рекомендуем всем людям с ВИЧ-инфекцией обязательно сделать прививку от COVID-19.

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# Вакцинация # общество # Алена Родовская # Кристина Пилипенко # Вячеслав Граньков # Фотофакт

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