«Несколько тысяч человек постоянно получают помощь». Кто работает с ВИЧ-инфицированными в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Татьяна, вы у нас председатель управления Республиканского общественного объединения «Люди плюс». Очень интересное название. Какой смысл вы в него вкладываете?

Татьяна Журавская, председатель правления Республиканского общественного объединения «Люди плюс»:

Наша организация – это объединение людей, живущих с ВИЧ в Беларуси, членов их семей и специалистов, работающих в данной сфере. Вот эти названия: зараза, болезнь, недуг – это довольно спорно. Алена Родовская:

Это уже неправильная терминология, то есть мы уже научились?

Сергей Кручинин, психолог, специалист по коммуникации ЮНЭЙДС в Беларуси:

Каково вот, например, человеку с ВИЧ слышать, когда все время говорят: «Зараза»? Понимаете? Татьяна Журавская:

Поэтому, когда мы открывали свою организацию, выбирали название, которое не будет стигматизировать, вызывать отторжение и так далее. Ну а плюс – это человек, у которого есть еще что-то помимо того, что он человек. Есть диагноз, проблема с родственниками такая, желание работать с этой темой – это вот и означает плюс. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Насколько охотно люди вступают в вашу организацию, приходят, делятся своей бедой? В общем, сколько, можно сказать, сегодня человек вы объединили? Татьяна Журавская:

Мы не замотивированы на то, чтобы в организацию именно вступали, являлись ее членами.

Алена Родовская:

Вы мотивированы им помогать? Татьяна Журавская:

Несколько тысяч человек постоянно получают помощь от нашей организации. Многие, получившие помощь, становятся волонтерами, которые готовы уже отдавать свои резервы, другим людям помогать. Мы обучаем, люди становятся специалистами во многих сферах. Реализовывают уже себя как специалисты в этой сфере и тоже работают с ВИЧ-положительными людьми. Алена Родовская:

Ольга, вы представляете у нас общественное объединение «Позитивное движение». Можно заменить на «мышление» – это тоже будет близко. Сергей Кручинин:

Сначала мыслят, а потом двигаются. Алена Родовская:

Кто к вам обращается за помощью?