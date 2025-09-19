Какие эмодзи минчане любят использовать во время общения в соцсетях? Провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:

Радость, смех и даже злость. Целую палитру эмоций может передать всего один крошечный смайлик. Покидаем виртуальный мир и отправляемся в реальный. Какие эмодзи в топе у минчан? Сейчас узнаем.