Какие эмодзи минчане любят использовать во время общения в соцсетях? Провели опрос

Вероника Макаревич, корреспондент:
Радость, смех и даже злость. Целую палитру эмоций может передать всего один крошечный смайлик. Покидаем виртуальный мир и отправляемся в реальный. Какие эмодзи в топе у минчан? Сейчас узнаем.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Радость, смех и даже злость. Целую палитру эмоций может передать всего один крошечный смайлик. Покидаем виртуальный мир и отправляемся в реальный. Какие эмодзи в топе у минчан? Сейчас узнаем.
Я редко пользуюсь. Мне проще позвонить.
Это смайлик, который смеется, еще у него там слезки.
Подробности в видео.