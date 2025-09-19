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Какие эмодзи минчане любят использовать во время общения в соцсетях? Провели опрос

19 сентября 2025 14:18
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Какие эмодзи минчане любят использовать во время общения в соцсетях? Провели опрос-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Радость, смех и даже злость. Целую палитру эмоций может передать всего один крошечный смайлик. Покидаем виртуальный мир и отправляемся в реальный. Какие эмодзи в топе у минчан? Сейчас узнаем.

Какие эмодзи минчане любят использовать во время общения в соцсетях? Провели опрос-3

Я редко пользуюсь. Мне проще позвонить.

Какие эмодзи минчане любят использовать во время общения в соцсетях? Провели опрос-5

Это смайлик, который смеется, еще у него там слезки.

Подробности в видео.

# Опрос # Вероника Макаревич

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