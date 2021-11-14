Дмитрий Шевцов о помощи беженцам: «В первую очередь надо обеспечить деток, особенно маленьких»

Новости Беларуси. Седьмой день ожидания на границе. В лагерь беженцев продолжает поступать помощь от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы мониторим среди населения, в основном среди женщин, что необходимо им, чтобы мы планировали на следующий и последующие дни. Этот мониторинг есть. В основном это памперсы для детей, какие-то продукты для детей, особенно для маленьких. Например, начиная со вчерашнего дня, мы полностью переориентированы на то, чтобы в первую очередь обеспечить деток, особенно маленьких, а также женщин с детьми.