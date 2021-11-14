Дмитрий Шевцов о помощи беженцам: «В первую очередь надо обеспечить деток, особенно маленьких»

Новости Беларуси. Седьмой день ожидания на границе. В лагерь беженцев продолжает поступать помощь от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Седьмой день ожидания на границе. В лагерь беженцев продолжает поступать помощь от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Мы мониторим среди населения, в основном среди женщин, что необходимо им, чтобы мы планировали на следующий и последующие дни. Этот мониторинг есть. В основном это памперсы для детей, какие-то продукты для детей, особенно для маленьких. Например, начиная со вчерашнего дня, мы полностью переориентированы на то, чтобы в первую очередь обеспечить деток, особенно маленьких, а также женщин с детьми.
Беженцы верят слуху, что в понедельник, 15 ноября, Варшава предоставит им гуманитарный коридор в Германию, однако сопредельная сторона организовала рассылку на все мобильные телефоны в зоне стихийного лагеря, где утверждают, что никого Польша не пропустит. У некоторых беженцев больше нет возможности законно находиться на территории Беларуси. У них заканчиваются визы. Несколько человек приняли решение покинуть лагерь и вернуться домой.
«Очень сильно болит нога, я себя плохо чувствую, холодно». Что рассказывает один из беженцев на границе – читайте здесь.