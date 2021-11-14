«Они не знают, как одеть детей в такой холод». Какую помощь получили беженцы от белорусов и почему этого всё равно мало?

Новости Беларуси. Безучастным к проблеме беженцев не смог остаться Белорусский союз женщин. Белоруски собрали все самое необходимое и одними из первых отправились на границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В студии председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик.

Илона Волынец, СТВ:

Вы были лично на границе. Поделитесь впечатлениями от увиденного как мама, как женщина?

Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Так случилось, что мы одними из первых попали в стихийный лагерь лиц, ищущих убежище на белорусско-польской границе. Масштаб того, что там происходит, понимаешь только там. Это бесконечные костры, едкий дым. И конечно, наибольшее впечатление производит огромное количество детей и женщин. Вы представляете, это 500 детей. Побывав там, я теперь понимаю, что такое тонна молока, что такое полторы тонны мясной продукции и как это выдать людям. Что такое 5 тысяч литров питьевой воды. За 2 дня мы выдали 7,5 тонны воды и продовольствия. Думаю, что всем не хватило. Люди с удовольствием шли на контакт, все задают один и тот же вопрос Илона Волынец:

Что говорили взрослые? Правда ли, что их, по сути, наша страна не интересует, да и Польша им тоже не нужна. Их главная цель – Германия?

Тамара Леончик:

До того как стемнело в первый день, мы прошли по территории вдоль всего лагеря, чтобы все, кто хотел, могли обратиться к нам с вопросами. Люди с удовольствием шли на контакт. Кто с переводчиком, кто сам по-английски изъяснялся. Все задают один и тот же вопрос: «Когда нам дадут перейти через границу?». К сожалению, мы со своей стороны не можем им ответить на этот вопрос. И все они говорят: «Где наши права, почему не защищают наши права как лиц, ищущих убежище? Мы не хотим в Польшу, дайте нам пройти в Германию, Францию». «У них все самое лучшее в семье получает мужчина, поэтому женщины не всегда могут получить молоко, хлеб» Илона Волынец:

Не было ли какой-то озлобленности, агрессии, провокаций? Тамара Леончик:

Нет. Очень хорошо построена работа наших пограничных войск, они стараются, учитывая очень большое количество людей, не допустить никакой давки, никакого скопления. Но эти люди (беженцы) коммуникабельны. Они идут на диалог, когда видят, что им хотят помочь. Поэтому у нас не возникло никаких проблем, мы сразу приехали и сказали: «Мы представляем Белорусский союз женщин, мы хотим выдать молоко, яблоки, печенье самым маленьким детям». Нужно учитывать менталитет курдов и арабов. У них все самое лучшее в семье получает мужчина, поэтому женщины не всегда могут получить молоко, хлеб. Поэтому мы, исходя из этого, попросили, чтобы они выстроили детей. Чтобы в первую очередь эта гуманитарная помощь была передана им.

Илона Волынец:

Учитывая то, как в Беларуси трепетно относятся к мамам, маленьким деткам. Мы знаем о том, сколько на неделе было случаев, когда с переохлаждением обращались беженцы к нашим врачам. Какие вообще могут быть последствия всего этого? Тамара Леончик:

Вы очень правильно заметили, я не могла на это смотреть как мама двоих детей. Мы видели, что здесь люди просто сидят в оцепенении. Они не знают, как с этим бороться. Эти женщины просто неподвижно сидят на земле, держат на руках маленьких детей, греют их теплом собственного тела и просто сидят. Это, конечно, производит очень сильное впечатление. Они не знают, как одеть детей в такой холод. Некоторые дети вообще без обуви. Когда спрашиваешь: «Где его обувь?». Он говорит: «У него нет обуви». Максимальное содействие со стороны пограничных войск и со стороны военных Илона Волынец:

Как вы думаете, насколько быстро за эти дни удалось белорусам организовать гуманитарную помощь и помочь им?

Тамара Леончик:

Безусловно, очень оперативно все сработали. Во-первых, максимальное содействие со стороны пограничных войск и со стороны военных, которые там осуществляют охрану правопорядка. Максимальное участие, сочувствие этим людям. Когда парни, которые там служат, говорят: «Там есть маленькие дети, здесь вам приведут сейчас беременную, может, вы ей чем-то поможете?». Максимальное человеческое участие. Эти глаза детей, эти картинки, они стоят перед глазами, спать ночью невозможно. Постоянно лезут в голову мысли, как им помочь, что организовать. Буквально в течение суток был организован системный подвоз воды. И, конечно, это очень психологически положительно повлияло на этих людей, потому что они увидели, что у них стабильно есть питьевая вода. По фотографиям можно заметить, если вначале они набирали бутылки, только чтобы попить, потом они уже стали подходить, мыть лицо, руки. Илона Волынец:

Что было по ту сторону границы?