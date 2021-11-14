«Очень сильно болит нога, я себя плохо чувствую, холодно». Вот что рассказывает один из беженцев на границе

Новости Беларуси. Седьмой день ожидания на границе. В лагерь беженцев продолжает поступать помощь от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад туда привезли контейнеры для мусора и биотуалеты, также по просьбе белорусской стороны беженцы организовали уборку мусора на всей территории лагеря. Прибыла и очередная партия гуманитарного груза. Молоко для детей, хлебобулочные и колбасные изделия, консервы, средства гигиены. В эти дни вся страна объединилась в помощи несчастным замерзающим людям. 14 ноября товары передали минские общественные организации, отраслевые подразделения профсоюза, депутаты горсовета и администрации районов. Это более двух с половиной тысяч пакетов. Доставку груза сопровождали представительницы Минской организации Белорусского союза женщин.

Питание в лагере организовано в специальных теплых палатках. В первую очередь кормят детей, потом уже взрослых. В течение дня к беженцам водоканал доставляет цистерны с водой. И по-прежнему, самый незаменимый груз – это дрова для костров, которые по поручению Президента с 11 ноября доставляют на границу с Польшей. Сегодня это особенно актуально, впервые за все дни начал моросить дождь, к холоду добавилась повышенная влажность.