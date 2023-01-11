Азарёнок и Воробьевский о том, какие тайны скрывает мировая элита: «Валютой является живой ребёнок»

Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Какие же вы смешные и нелепые! Схватились за этого принца Гарри. Мировой бомонд возмущен – наркотики, фашизм, содомия. Да это скучные мелочи, банальности, о которых не знать просто стыдно. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! На самом же деле тайны мировой элиты страшнее, гораздо страшнее. Миром правят бал откровенные сатанисты, убийцы, кровавые упыри. И это не для светского скандальчика. Это для апокалипсиса. Начнем по порядку. Вот что говорил в середине прошлого века генеральный директор ЮНЕСКО Джулиан Хаксли: некоторые типы человечества должны быть исключены из важнейших сфер управления – христианизированные астеники, чересчур рьяные фанатики, напуганные сверхстрогой моралью. А кто же должен встать у штурвала? Вам показывает Голливуд. Из глубин адского моря выплывают его главные хозяева – подонки со дна. Не смехотворные мемуары принца, а глубинные православные тексты нужно читать нам для понимания происходящего. И лучший специалист по теме мировой элиты – русский писатель Юрий Юрьевич Воробьевский. Григорий Азаренок:

Юрий Юрьевич, здравствуйте! Скажите, не показались вам банальными мемуары принца, которые так широко сейчас обсуждают? О мемуарах принца Гарри

Юрий Воробьевский, писатель:

Конечно, все это детские шутки – все, что описано. Может быть, конечно, даже одна из целей – не просто не дать заработать бедному принцу на этом бестселлере, но и просто таким фоном детских шалостей прикрыть серьезные вещи. Вообще, на самом деле в западных странах давно уже существует такой международный общественный трибунал, порядка 400 очень крупных экспертов – криминалисты, медики и так далее – они занимаются темой, которая условно названа общество «Девятого круга» Данте. Круг ада, который наиболее приближен к самому Сатане. Так вот существует такая достаточно убедительная информация о том, что это общество… Оно, конечно, не формализовано, входят крупнейшие элитарии мира, включая представителей британской королевской семьи. Лазуткин: дурачок-принц решил за деньги рассказать, как принимал наркотики или как брат кидал его на собачью миску. Подробнее здесь. Что происходит? Происходит ритуальный каннибализм. Происходит ритуальная педофилия. Существует, кстати, документальный фильм, снятый, по-моему, британскими кинематографистами («Солнце, море и Сатана») о том, что происходит на острове Джерси, принадлежащему королю Карлу. До этого скандалы связаны с пропажей детей в индийском интернате на территории Канады и так далее. Вы знаете, когда мне говорят в ответ: не может быть, ну какая милая старушка и какая у них любовь с принцем-консортом Филиппом была – он же православный, он же из православной семьи. Наивные бедные люди! Господи, помилуй. На британском телевидении BBC в прайм-тайме выступает человек, не какой-то там эксперт. Действительно, в общем-то не знаем, кто такие эти эксперты этого общественного трибунала. Какие-то фамилии называются. Но мы знаем этого человека, который выступает по BBC – Мэл Гибсон, всемирно известный режиссер и киноактер. И вот он говорит о том, что происходит не в политических элитах, а в творческой – Голливуд. Он говорит о том же самом – ритуальные человеческие жертвоприношения. Страшные вещи о том, что сейчас, когда, например, новый блокбастер создается – кто будет режиссером, кто будет в главной роли. Какие-то откаты, это понятно, существуют договоренности. Но сейчас, как это было прежде, чемоданы с деньгами уже никого не интересуют. Ну много этого всего, это уже неинтересно. Валютой является живой ребенок. Вообще-то, в США были многочисленные скандалы, были доказанные случаи – братья Подеста и так далее. Может, кто не в курсе, в интернете поинтересоваться. Уважаемые, входящие в хорошие дома господа ходят в ботинках из человеческой кожи. То есть это не просто какая-то кожа, это действительно жертвы страшных ритуалов. Огромное количество детей пропадает, огромное количество подростков во всем мире. Наверное, сотни тысяч, если не больше. Сеть существует страшная, похищения этих детей. Опять-таки, я слышу изумленный голос человека, который не может и не хочет в это поверить – как! Это что? Мне говорят с такими расширенными глазами: это что, теория заговора? Я говорю: друзья мои, какая теория? Практика! На наших глазах – практика. Почему мировая элита хочет посадить на трон клоунов?

Григорий Азаренок:

Юрий Юрьевич, у вас есть книга, посвященная Джокеру. Казалось бы, шут, клоун, ничтожество, но он напитывается сатанинской энергией и становится ужасен. Зеленский, Тихановская, Навальный. Почему мировая элита хочет посадить на трон клоунов? Юрий Воробьевский:

Почему? Клоуны, в отличие от нашей славянской традиции, где он смешной какой-то. Старые люди помнят Олега Попова, Юрия Никулина. Почему там клоун такой зловещий, во всех этих голливудских фильмах – «Оно» или фильмы про Джокера? Почему такой страшный? Потому что этимология такая, очень тревожный персонаж там изначально. Кто такой? Какое-то ничтожество. Зеленский. Его уже энергией до власти напитали, он напитался ею. Правда, он же будто не роль играет, а как будто и вправду такой владыка. Так вот, кто есть это ничтожество, которое кем-то себя возомнило или кого-то из себя представляет? Это гоголевский Хлестаков. Это самозванец. У Гоголя же это явные намеки на то, что когда-то Антихрист придет и будет выдавать себя за кого-то. Так вот, конечно, вы совершенно правы, вот этот злой клоун – это предтеча того, кто будет выдавать себя за царя царей. О Лукашенко: это человек, который не дает на своем участке фронта прорваться злу Григорий Азаренок:

Юрий Юрьевич, наш Президент давно и успешно отражает атаки глобальной сатанинской элиты. Как вы видите Александра Григорьевича Лукашенко?