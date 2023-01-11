Здесь зарождалась наша государственность. Витебской области исполняется 85 лет со дня образования

Новости Беларуси. Здесь зарождалась наша государственность. Витебская область в эти дни принимает поздравления с 85-летием со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование этой даты пройдет красной линией через знаковые события на протяжении года, самых масштабных запланировано только более полусотни. Регион имеет большую и богатую историю. Как и вся страна, он мужественно прошел испытания Великой Отечественной войной, возродился из пепелища и сегодня вносит вклад в развитие страны. Достижениями севера страны может по праву гордиться каждый белорус. Сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, культура. Как сегодня развивается Витебщина – репортаж Виктора Пралича.

Витебская область – регион аграрный. Но тут, как говорится, не хлебом да молоком единым. Север страны налаживает тесное сотрудничество далеко за своими пределами. В списке партнеров более 70 стран. Есть государства, которые знают о Витебской области и в целом о Беларуси благодаря машиностроителям. Пример – витебские подъемники. Начинали с небольшого ремонтного сервиса, сегодня это передовое предприятие по подъемно-транспортному оборудованию. За год с его конвейера сходит до 500 машин различной модификации. Причем широкая и линейка использования: от сельского хозяйства до строительной сферы.

Виктор Пралич, корреспондент:

Это одна из последних новинок. Аварийно-техническая машина. Предназначена для обслуживания и ремонта контактных сетей городского электротранспорта. Особенность в том, что она оборудована дополнительным 12-метровым рычажно-телескопическим подъемником.

Здесь действуют по принципу «кто, если не мы», а потому и идут в ногу со временем, а то и на шаг впереди. Продукция завода востребована. Конструкторы ежеминутно в поисках чего-то нового.

Андрей Сидоров, директор предприятия по производству подъемно-транспортного оборудования:

В любом изделии машиностроения был импорт, у кого-то 40, у кого-то 30, у нас – 18 %. Эти 18 % мы тоже должны заместить. Чем? Новыми производствами, то есть то, что мы ввозили раньше, должны изготавливать здесь у себя. Тем самым, естественно, это создание рабочих мест, новых производственных мощностей, налоги, а самое главное – уменьшение себестоимости и повышение конкурентоспособности наших машин.

Сейчас идет монтаж оборудования в новом цеху, который откроют ближе к лету. Технологическая линия здесь будет по последнему слову техники: роботы-манипуляторы, уникальная лазерная резка. Но даже это все пока не заменит труд человека.

А это агрогородок Мазолово, если официально, а по сути – деревня будущего. Когда-то убыточное предприятие взяли под крыло. Теперь это современный, уютный и комфортный населенный пункт с передовой сельскохозяйственной сферой – здесь и наука, и производство. А еще и развитой инфраструктурой. Проживают около 1,5 тысячи человек. Ехать в город вовсе нет нужды: здесь тебе и тренажерный зал, и швейные услуги, и даже свой салон красоты.

Наталья Ковалевская, жительница агрогородка Мазолово:

Людям нравится, все довольны, хотелось бы еще больше таких проектов.

Сергей и Алина Рослевич уже почти 7 лет живут в Мазолово. Он из Глубокского района, она из Могилева. О переезде в город сейчас и не задумываются. Уже приросли и душой, и сердцем к деревне.

Сергей Рослевич, житель агрогородка Мазолово:

Свою карьеру начинал от простого ветеринарного врача, сейчас я работаю заместителем директора. Карьерный рост удался, и он не останавливается на этом. За этот промежуток времени, что здесь живем, мы приватизировали дом, у нас в семье родились двое детей.

Очевидно, чтобы иметь хорошие показатели по всей области, надо потрудиться всем сообща. Местами не бояться принимать оперативные решения, проявлять инициативу. Это то, о чем не раз говорил Президент. Тем более в наше время, когда санкционное давление извне никак ослабевает. Президент Беларуси: я от вас многого не требую, я не хочу, чтобы вы брали оружие и меня защищали.