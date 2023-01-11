Одна крольчиха за год может принести до сотни крольчат. Интересные факты о символе 2023-го

Новости Беларуси. С 22 января 2023 года по китайскому календарю Черный Водяной Кролик станет полноправным хозяином года и будет у руля вплоть до 4 февраля следующего года. По мягким лапкам мы пробрались в столичный зоопарк, чтобы провести независимое расследование и узнать все о пушистом счастье, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Они всегда умиляют. У нас продается специальный корм, который можно купить на входе, покормить пушистиков. Очень часто кроликов мы используем на различных выставках, чтобы была возможность поближе познакомиться, погладить их, покормить. Дети городские, не у всех есть деревни, дачи. Декоративные кролики могут весить до 2 килограммов, а кролики крупных пород порой достигают веса до 12 килограммов.

Хранитель очага благоволит семейным отношениям и зарождению новой жизни. На протяжении года он предоставит не один шанс найти свою судьбу. Главное – не пропустите и не сидите сложа руки. Хоть покровитель и домашний, он славится своей активностью и быстротой принятия решений. Ну, а если давно мечтали о своем гнездышке, известный хозяйственник и архитектор знает секрет успеха в недвижимости.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:

По природе кролик – это Испания, побережье Средиземного моря. Они там размножаются в норах, поэтому очень хорошо копают, понимают строительные моменты. Дом они строят великолепно. Кролики очень плодовиты. Одна крольчиха за год может до сотни крольчат принести. Беременность у них 28 дней. На третий день после родов у них уже наступает охота. Можете представить какие это плодовитые животные. Ольга Колмакова:

У нас в зоопарке живет одна крольчиха. Она не так давно стала многодетной мамой. Она родила 12 крольчат. Анастасия Макеева, корреспондент:

Вот это да. Сразу орден можно давать.

В большинстве своем крольчихи – отличные мамы. Кормят, согревают своим пухом. Даже если подложить чужих малышей, они обязательно досмотрят, как своих. Если вы решитесь завести милейшего друга, знайте: живут кролики 5-7 лет, и это не мягкая игрушка. Нужно подготовить клетку и обеспечить заботой. Алевтина Тимашкова-Красовская:

Каждый кролик – это личность. Есть кролики, которые любят лежать на диване, а есть кролики, которые предпочитают лежать на полу или играть в мяч. Они не привередливы. В плане, если, например, дома содержать, то сено, морковка, овсяночка и свежая водичка, и они будут вас радовать своим общением. Они предпочитают либо рано утром играть с хозяевами, либо вечером. Днем они предпочитают отдыхать. То есть в этом плане хорошо. Анастасия Макеева, корреспондент:

Пушистые, добрые, ласковые. А вот что-то за ними такое вредное замечали?

Ольга Колмакова:

В квартире могут перегрызать провода. В зоопарке провода все у нас спрятаны. Не было ничего такого замечено, чтобы они шкодничали, что-то делали плохое Отлично ладят с домашними питомцами от собак до попугаев и станут душой компании. Кстати, клубки пуха – это не минус, а ценнейший лечебный материал. Так что учитесь вязать шапки и носочки и согревайте близких.