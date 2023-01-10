Лазуткин: дурачок-принц решил за деньги рассказать, как принимал наркотики или как брат кидал его на собачью миску

Страсти почти по Шекспиру – вторую неделю продолжается скандал в британской королевской семье. Не успели родственники похоронить королеву Елизавету, как разгорелся конфликт между будущим наследником Уильямом и его непутевым братом, который издал книгу мемуаров с названием «Дублер» (или «Запасной»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что происходит внутри британского общества и кому на Западе нужен скандал, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Чтобы на кого-то прыгнуть, надо сначала показать свой авторитет. А какие успехи у принца Гарри в 38 лет? Вот ему нарисовали военную биографию, что в Афганистане он, оказывается, убил 25 человек и 10 лет служил в армии. По тексту кажется, что он прямо военный летчик, есть фотографии в кабине вертолета, но на самом деле он был авиационным наводчиком. И это не то же самое, что наши корректировщики в Афганистане, которые сидели в горах и вызывали авиаудары по душманам почти на себя. Нет, этот человек сидит в штабе, в помещении перед монитором и выбирает цели для беспилотника. Американцы именно поэтому так хорошо попадали по свадьбам и школам, что просто лупили по любым скоплениям людей. Если бы у них были корректировщики на местности, таких ошибок бы не было. Зато всегда можно посчитать, сколько потом у вас трупов, не как в реальном бою. Здесь, на кадрах, съемка из Нагорного Карабаха, где у Армении не было нормального ПВО, и вот так картинку видит оператор дрона.

Но, похоже, и по специальности Гарри ни дня не работал. Есть более правдоподобная съемка, где принц выступает в образе Снегурочки. Вот он протирает глазки. Видно, что служба у него тяжелая и рано начинается.

А вот он как будто по тревоге бежит к ударному вертолету. Но винты при этом не крутятся, пыль не летит, то есть это просто постановочная съемка. И вот он добегает к стоящей машине и уже, не торопясь, позирует. И видно, что ничего в кабине не трогает руками – мало ли, а то вдруг еще полетит.

И вот еще одна съемка, тут принц Гарри рассказывает, как он с друзьями играет в приставку. Вот парень с кобурой держит в руках игровой пульт. Они не телевизор смотрят, а играют в видеоигру, в футбол. Какой уж там устав, а тем более боевые вылеты?

Андрей Лазуткин:

И вот Гарри показали в книге как отважного военного – шесть боевых вылетов, вот таких, и дальше он разоблачает королевскую семью. Какой у него мотив? Конечно, личный. Надо понимать, что это младший сын принцессы Дианы. То есть его отец женился на любовнице, с которой Диане изменял, а главное, это второй сын в семье, который точно не будет наследником. Поэтому с самого детства у него конфликты с отцом, драки, наркотики, половые связи не его уровня, просто потому что его изначально не готовили к высокой роли. Вот он был запасной, а после такой книги отношение к нему будет в 10 раз хуже.

Андрей Лазуткин:

Возникает вопрос, почему за эти мемуары заплатили 20 миллионов долларов? Это расчет, что как минимум миллион экземпляров они продадут и цена себя окупит. Книгу начали продавать на новогодние праздники, и особенно в тех странах Европы, где есть монархии, типа Испании. Людям это интересно, а книгу можно купить как подарок, прочитать, потом подарить. По содержанию книги. Вот есть два принца – Гарри и Уильям. Оба одного возраста, оба женаты. Но есть нюанс. Чтобы принцы не путались с кем попало, есть закрытые учебные заведения, и вот там обучается британская элита. Чтобы сор не выходил из избы, а мальчики и девочки женились между собой. Вот так старший принц (в кадре) женился на Кейт Миддлтон. Мы пытались понять, чем она занималась, ну вроде как фотограф, по образованию искусствовед. И вот из этой среды, из университета подбирается пара.

Андрей Лазуткин:

Гарри здесь пошел другим путем. Жена у него американская актриса и при этом наполовину негритянка. То есть предки принца Гарри торговали ее предками, и такая история любви – это просто оплеуха для всей королевской семьи. По книге, якобы на этой почве и происходили разборки с братом: типа ты взял в жены негритянку, а теперь у нас еще будет черный наследник британской короны. То есть семейка показана именно расистами по книге, и это как раз ориентировано на американского читателя. В Европе таким никого не удивишь: вся аристократия, которая там осталась, это действительно люди правые, где-то даже нацисты остались. А вот для США это как раз в их современной повестке – там недавно были негритянские бунты, и вот неграм напоминают, что ваши проблемы не из-за нашего американского правительства, а из-за расистов в Европе.

Андрей Лазуткин:

Опять же, кроме книги, будут еще снимать сериал, называется он «Гарри и Меган», на него принц тоже продал права, но уже не за 20, а за 150 миллионов. В кино, как правило, все мысли переданы проще, и негритянские посылы там будут как на ладони. Ну а продажа книги – это как бы рекламная кампания перед фильмом. При этом люди могут спросить – вот раньше была дворянская честь. Ты что-то написал про брата, а он тебя должен вызвать на дуэль. Это не совсем так. Дуэли были всегда, но пик – это XVII-XVIII века. В это время появляется новый класс – буржуазия, и они за деньги начали массово покупать себе дворянские звания. Дворян стало гораздо больше, и непонятно каких, поэтому все споры начали решать на саблях – кто лучше, кто более знатный. И как говорят, потери от дуэлей для офицерского корпуса были такие же, как в военное время. Но одно дело, когда рубят саблей, там все-таки человека не всегда убивают. А потом начались дуэли на пистолетах, и это уже был гарантированный летальный исход. Пули были большие, летели медленно и криво, и если попадали в человека, могли разворотить все внутренние органы. Вот тогда дуэли начали запрещать. Но сегодня от дворянской чести не осталось ничего. Пошел в редакцию, рассказал гадостей про отца-короля и своего брата, будущего короля. А что они могут сделать? Максимум подать в суд, и то это только увеличит скандал и продажи книги. Гарри, видимо, хочет заработать популярность, что вот он такой простой парень, из народа, и вынес сор из избы. Прием понятный, но Гарри не особо любят в Британии, у него репутация не дурачка, но такого бестолкового парня. В отличие от брата и его жены, которых британцы действительно любят.

Андрей Лазуткин:

А в свое время за что любили принцессу Диану? За демократизм. Но это был другой демократизм – общение с простым народом, стиль в одежде, а не то что она совершала какие-то выходки, типа наркотиков, как ее сын, что вот так делают все, и поэтому я свой парень. То есть популярности матери ни Гарри, и ни его черной жене не видать. А еще мы решили посмотреть, чем занимается принц в США. Оказывается, есть такой университет в Аспене, и там принц входит в комиссию по борьбе с дезинформацией. Оказывается, у принца есть благотворительная организация имени себя, и вот она финансирует такого рода исследования в разных университетах. Зачем они изучают пропаганду, психологию, этику?

Андрей Лазуткин:

Ну, как мы это видим, на Западе сегодня идет борьба глобалистов и империалистов. Первые считают, чтобы у нас у всех были глобальные, одинаковые ценности, надо демонтировать все местные институты. Не должно быть ни традиционной семьи, ни аристократии, никаких королевских домов, никакой исторической преемственности. Тут уже неважно, что вам нравится – Советский Союз или британская королева. Это все прошлое, и от него надо отказаться, а ценности у нас у всех будут глобальные. Какие именно – это уже второй вопрос, но сначала надо обеспечить единое культурное пространство. И через 10-15 лет западный человек будет настолько вовлечен в соцсети, что именно они будут определять его поведение. Там будет формироваться общественное мнение, а не на основе оценок вашей семьи, вашего представления об истории, вашей школы, где вас неправильно учили. И никакие британские монархи, с точки зрения американских глобалистов, больше не нужны.

Андрей Лазуткин:

Вот на видео Цукерберг и офис бывшего Facebook, теперь это объединенная корпорация Meta. Все популярные сети американцы собирают под единый контроль. Понятно для чего. Ну а британцы – они совсем другие. Это второй полюс нашего противника. У них мышление колониальное. Вот есть центр – это мы, а есть дикие территории, типа Восточной Европы. Вот это будет наша новая колония, и надо промывать мозги там, а не самим себе. Точно так же, как наши отцы и деды управляли Африкой, Индией, Китаем. Вот эти две точки зрения (глобализм и империализм) борются на Западе, а в прессу доходят отдельные всплески, типа скандала в королевской семье. И кажется, это просто дурачок-принц решил за деньги рассказать, как он принимал наркотики или как брат кидал его на собачью миску. Он правда хочет этому брату отомстить, но такое желание используют глобалисты и бьют по тем традиционным институтам, которые еще остались на Западе. Что мы можем тут сказать? Ни первые, ни вторые нас не считают за равных себе, и те, и те выступают за войну в Украине, за распад России, а наш культурный центр должен быть там, на Западе, чтобы мы в американской социальной сети обсуждали британскую королевскую семью. И тогда сразу будет понятно, где центр мира, а где колония с туземцами.