Азарёнок: дали 18 лет политическому гопнику, который хотел сажать и убивать детей, это их страшно возмутило

Новости Беларуси. Поведение так называемых евродипломатов вызывает все больше и больше вопросов у белорусского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наглое и неприкрытое вмешательство во внутренние дела независимого государства, давление на государственные органы и открытая поддержка мятежа. Как реагировать на такое поведение, рассуждают наш политический обозреватель Григорий Азаренок и известный журналист Людмила Гладкая. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну вот и все. Барыга отъехала на 18 лет. А помните, какой он смелый был?

Не надо ждать выборов. Пускай кто-то, [...], задержит кого-то, понимаете?

Вас будут реально потом жечь на кострах.

Властям надо понять: сегодня сгорела одна «Табакерка», завтра сгорит две. Григорий Азаренок:

Ну что ж, теперь вся компашка в сборе. И змагары вчера [14 декабря – прим. ред.] устроили всеобщее интернетное рыдание.

Происходит такое, люди ничего не сделали, […]. Что им сделал Тихановский? Что им сделал Лосик, который просто вел Telegram-канал? Это […], как такое может поместиться в голову? Мы долго вообще будем это терпеть? У меня все. Григорий Азаренок:

Только вот мне одно интересно: а как голодающие по 40 дней вот такую ряшку отъедают? Ну да ладно, это чудо природы, говорят, в плохих отношениях с кружкой. Точнее, он на кружке.

Ну что ж, не надо жене изменять с кем попало. Правда, похоже, она не против. А мы сегодня дипломатично. Точнее, о дипломатах. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Западная дипломатия – феномен просто уникальный. Сначала дед Боррель квакнул про то, что именно они властелины мира, и так будет всегда. Потом янки Блинкен прокукарекался – весь мир должен играть по их правилам. Что это за правило, мы знаем. Пентагон заявил, что за авиаудар по Кабулу, в результате которого погибли 10 человек, никто наказан не будет. Семь из этих 10 были детьми. Самому маленькому – два года. Ну, конечно, а в чем вина? Это же нелюди, грязь, афганцы. А вот 18 лет политическому гопнику, который хотел сажать и убивать детей, это их страшно возмутило. Аж недопослица Юля Рыбак возмущением провибрировала. И мне даже неловко говорить про 175 лет Ассанжу. Хочется просто плюнуть в ваши подлые, лицемерные хари. Но мы отделаемся цитатой Нэнси Пелоси: «Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать без промедления».

Григорий Азаренок:

А вот один американец, кажется, приговору рад. Точнее, он не совсем американец. Рубен Арутюнян выполняет высокую миссию – несет на кончике штыка звездно-полосатую демократию в Беларусь. И теперь ему заниматься этим будет намного приятнее – посмотрите, как приласкал на суде Дарью Лосик. Свободная на 15 лет кобета не даст упасть принципам транспарентности и чего там еще на вашем собачьем языке.

Но вопрос все еще открытый: что у нас делают два десятка этих персонажей? Шатаются по судам? Убегают от журналистов? Клевещут? Одна из них вообще, похоже, кусаться готова. Возлагают цветы неизвестно кому. Это дипломатия? Или это подрывная работа? В СССР все понимали, что под дипломатическим занавесом идут шпионские игры. Но тут они, даже не скрываясь, работают на развал государства и отравление нашего общества. Григорий Азаренок:

Кстати, Президент сказал: не надо расслабляться. Враг не спит. Он действует. Даю наводку. Международный центр журналистики при Свободном университете Берлина провел набор в стипендиальную European Journalism-Fellowships для журналистов-расследователей. И они вновь хапнули наших молодых людей. Повезли туда. И заплатили от 10 до 15 тысяч евро. Считаю, что эта резидентура не должна вернуться в Беларусь. А расследованиями у нас есть кому заниматься. Правда, и своей, доморощенной гадости хватает. Вы представляете, до последнего момента в БГУ работало вот это. Шаталась по козлобараньим митингам. А на факультете журналистики она преподавала не только познеровщину, но и курировала извращенской конторкой под названием «Гендерный пробел». Только все пробелы исправляет ГУБОП. Змагарка на сутках. За репосты экстремистской дряни. А вот как она полтора года просидела возле наших детей – вопрос серьезный.

К слову, о деньгах. Тут змагары, кажется, начинают о чем-то догадываться. Берегитесь, Палыч и Светка, скоро ваши баратьбиты к вашим шикарным домам придут. С бензинчиком.

– Меня пугает безотчетность офиса Светланы Тихановской. Им сейчас дают 30 миллионов (или сколько там уже выделяется?) А еще же не отчитались за те, которые уже потратили. А эти-то куда пошли?

– Они же тебе не могут предоставить документы на купленные дома, лодки моторные и все остальное. Поэтому извиняй, как-нибудь обойдешься без этого. Но скоро это вылезет, я тебе обещаю. Григорий Азаренок:

Но вернемся к недодипломатам. Так вот, болезные, я покажу вам пример настоящей дипломатии. Встали, надели шапочки из фольги и слушайте официального представителя МИД КНР.

Зверские убийства гражданских лиц американскими войсками в Афганистане неприемлемы. Это еще более возмутительно, чем то, что США безнаказанно оправдывают преступников по различным основаниям. Пока американцы говорят о «демократии» и «правах человека» на «Саммите за демократию», невинные афганские люди, которые были застрелены американскими военными, были забыты, а киллеры остаются вне правосудия. Такова суровая реальность, которую принесли в мир «демократия» и «права человека» в американском стиле. Мы осуждаем жестокое военное вмешательство Соединенных Штатов в Афганистан, Ирак и Сирию во имя «демократии» и «прав человека». Мы призываем международное сообщество расследовать военные преступления американских военных, убийства невинных граждан по всему миру, призываем привлечь их к ответственности. Правосудие может быть отложено, но не отменено. Эра, когда США самовольно действуют в мире под предлогом так называемых «демократии» и «прав человека», окончена. В конце концов пришел день, когда американские военные, убившие невинных граждан в других странах, будут привлечены к ответственности.

А скажите, почему на границе Литвы и Польши избивают беженцев? Почему их убивают? Объясните, пожалуйста, почему вы не вступаетесь за них? Это люди, это дети, которые гибнут. Вам не стыдно? Что вы стоите, молчите здесь? Вы должны быть там и защищать их права в том числе. Это люди, которых позвал в том числе Евросоюз. Если бы геи стояли, извините, под этой колючей проволокой, их бы пропустили, вероятно. А на детей чумазых, в чьи страны пришли представители НАТО, в том числе Польши? Почему-то все равно на них. Григорий Азаренок:

Господа демократы, вы тут, говорят, к ультиматумам перешли. Требуете, чтобы Беларусь стала «нормальной» страной, как Украина. Я, конечно, понимаю, что для вас нормальная страна – это та, где вы премьеров назначаете. А сынуля Байдена в перерывах между извращениями миллионные взятки почти официально получает. Но не будет так. Сидите в своем огороде. Ведь Беларусь однажды опробовала такую дипломатическую практику, как дроздовский десант. Всю демократическую ботву – в тачанки, и до свидания. На польскую границу. Только там небезопасно.